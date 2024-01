Besteiro, sobre Rueda y las protestas en Ferraz: "Me recuerda a los que dicen la violamos porque iba con minifalda"

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha manifestado que "no se puede ser tibio" al rechazar actos como los ocurridos en la protesta de Ferraz, ante la sede del PSOE, en la que fue apaleado un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Me recuerda a los que dicen la violamos porque iba con minifalda", ha sentenciado, a preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, al ser cuestionado por las declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, en las que el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, aseguró también que los socialistas deberán mostrar "la misma contundencia" en las condenas cuando los afectados son "otros" como el PP. Cuestionado al respecto, Besteiro ha manifestado que "aquí no se puede ser tibio, hay que ser duro, drástico, cortante y sin ningún tipo de justificación a esa violencia que se practica contra sedes del PSOE". "Quienes defienden o miran para otro lado son tan responsables como quienes hacen esos hechos", ha añadido Besteiro en un acto para comprometer mejoras en el transporte metropolitano, si los socialistas ganan las elecciones del 18 de febrero, y en un acto con alcaldesas y alcaldes de la comarca coruñesa. Mientras, sobre la protesta, Rueda insistió en que son imágenes "que no deberían producirse en ningún caso", aunque ha apelado a la "tranquilidad, a la moderación y a la no crispación". "Pero por todas partes", ha recalcado, crítico con "cuando se oye a Sánchez hablar de levantar muros entre españoles". "Eso", ha advertido, "es la equivalencia a la crispación, a la división y a todas esas cosas que no deberían pasar".