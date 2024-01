Temas del día de EFE España del lunes 1 de enero de 2024 (13:30 horas)

IRÁN ESPAÑA

Madrid - El español Santiago Sánchez Cogedor, encarcelado durante más de 14 meses en Irán tras visitar y fotografiar la tumba de Mahsa Amin, ha pasado sus primeras horas fuera de prisión en la embajada española en ese país, mientras su familia aguarda en Madrid su regreso a casa, que podría producirse en cuestión de horas.

PRIMER BEBÉ

Madrid - Dos bebés, Erik y Rubén, han compartido el honor de ser los primeros recién nacidos del año en Madrid: sin quitarse protagonismo, han llegado al mundo al mismo tiempo, a las 0.14 horas, en sendos hospitales madrileños que, como el resto de centros sanitarios de toda España, han celebrado la intervención más feliz de las primeras horas de 2024.

NOCHEVIEJA INCIDENCIAS

Madrid - Los servicios de emergencia regionales y municipales hacen balance este lunes de las principales incidencias ocurridas durante las celebraciones de Nochevieja en todas las comunidades autónomas.

SÁNCHEZ EXTERIORES

Madrid - Ya en plenas funciones tras lograr su segunda investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé una cargada agenda exterior para 2024 que le llevará al menos dos veces a Estados Unidos y que, además de todas las citas europeas, incluirá otros dos desplazamientos a América Latina.

CATALUÑA CLAVES (ANÁLISIS)

Barcelona - 2024 comienza con múltiples incógnitas que condicionarán el mapa político catalán, desde el posible retorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -si prospera la tramitación de la ley de amnistía- hasta la incierta fecha de las próximas elecciones al Parlament. Por Roger Mateos.

CASO RUBIALES

Madrid - La futbolista Jenni Hermoso declarará mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio en Sidney tras la final del Mundial.

ESTUDIANTES COTIZACIÓN

Madrid - Los 400.000 universitarios y 458.000 alumnos de FP que realizarán prácticas de empresa en 2024 deberán cotizar por primera vez a la Seguridad Social a partir de hoy, tras expirar la moratoria de tres meses que pidieron en su día la mayoría de las autonomías.

NAVIDAD COMERCIO

Madrid - Juguetes, luces decorativas y adornos son protagonistas de las fiestas navideñas, momento clave para fabricantes y comerciantes de este tipo de productos, con avances en 2023 a distinto ritmo, afectados por la inflación y la vuelta del turismo.

CINE FILMIN (ENTREVISTA)

Barcelona - La plataforma audiovisual Filmin ultima la producción de dos nuevas series propias, una de ficción y otra documental de no ficción, que tiene previsto estrenar durante 2024, según ha anunciado en una entrevista con EFE, su director editorial, Jaume Ripoll. Por Jose Oliva.

LUIS TRISTÁN

Toledo - Este año se conmemora el cuarto centenario de Luis Tristán, el mejor seguidor del Greco y gran pintor de la escuela toledana del primer tercio del siglo XVII, y el Museo del Greco está preparando una exposición que mostrará su obra y la pondrá en relación con otros artistas que le influyeron. Por Lidia Yanel.

CINE MÚSICA

Granada - El andaluz Anele Onyekwere, productor ejecutivo y supervisor de Bandas Sonoras de Marvel Studios, ha logrado en 2023 su segundo Emmy, un éxito que empezó a componer en su Baza natal, desde la que defiende el protagonismo de la música en el cine y el "incuestionable" talento español en el sector. Por María Ruiz.

ACTUAL 2024

Logroño - El Festival Actual 2024 de Logroño llega a su 34 edición a partir de mañana y hasta el 7 de enero con más de un centenar de citas culturales para todos los gustos, y con propuestas novedosas, como la recuperación de la Guerra de Bandas y el ciclo de teatro Escenario Insólito.

VIDEOJUEGOS 2024

Madrid - Con las desarrolladoras ya en marcha, aunque en muchos casos estamos a la espera de confirmación, en el horizonte de 2024 ya se vislumbran numerosos lanzamientos que prometen hacer las delicias de los videojugadores un año más, como 'Mario vs. Donkey Kong', 'Tekken 8', 'Final Fantasy VII Rebirth' o 'Rise of the Ronin'.

TAXISTA POETA (CRÓNICA)

Madrid - Iker García es un poeta al volante que "causa sensación" entre los pasajeros que se suben a su taxi. Cuando suben al coche y le indican el destino, él les ofrece leer los libros que hay colocados en los asientos: "La gente se sorprende, pero está satisfecha", explica a EFE. Por María Alonso.

AGENDA INFORMATIVA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

00:00h.- Madrid.- TRÁFICO NAVIDAD.- La Dirección General de Tráfico (DGT) finaliza a las doce de esta noche la segunda fase de la operación de Navidad con motivo del fin de año. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Zaragoza.- MÚSICA ROCK.- Rock en familia presenta Christmas Party 2023, un espectáculo familiar para descbrir a AC/DC, Guns n’ Roses y Metallica. Teatro Esquinas.

19:30h.- Maspalomas (Gran Canaria).- MÚSICA CONCIERTO.- La intérprete isleña Olga Cerpa y su grupo Mestisay inician su año musical con su popular concierto en el Mirador de las Dunas de Maspalomas. Mirador de las Dunas.

20:00h.- Palma.- SINFÓNICA NAVIDAD.- Tercer y último concierto de Navidad de la Orquestra Simfònica de Balears, con la soprano Elena Sancho y una selección de piezas de Strauss, Kálmán, Giménez y Lehá. Palacio de Congresos.

21:00h.- Logroño.- CONCIERTO AÑO NUEVO.- Concierto de órgano de Año Nuevo a cargo de Sara Johnson Huidobro, organizado por el Ayuntamiento de Logroño. Concatedral de La Redonda.

