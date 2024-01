José Castro: "Siento que he cumplido mi deber como sevillista y como presidente"

Sevilla, 1 ene (EFE).- José Castro, quien ha cedido la presidencia del Sevilla a José María del Nido Carrasco, ha manifestado este lunes que "el cambio ha sido de forma natural" por el acuerdo de los accionistas mayoritarios en 2019 y que siente que ha "cumplido su deber como sevillista y como presidente", en sus diez años en el cargo.

"Siete temporadas en 'Champions', algo que no había ocurrido antes en este club", cinco títulos de Liga Europa y catorce finales jugadas avalan, según destacó Castro a los medios del club, una gestión de una década de "un bagaje extraordinario en lo deportivo" y en la que el club ha "crecido mucho en infraestructuras".

Consideró que "el secreto para alcanzar estos logros viene del trabajo, de la constancia, de la experiencia y, sobre todo, de confiar en las personas", y recordó los días de su llegada a la presidencia como "duros para la institución" porque su predecesor, José María del Nido Benavente, "salió de una forma fea y que creó en el club una crisis institucional y reputacional", en referencia a su ingreso en prisión.

"Algunos vaticinaban que mi presidencia duraría seis meses y gracias a Dios ha durado diez años, con hitos para la entidad, que es al final lo que se recuerda", aseveró el ahora vicepresidente de la entidad, quien recordó como el momento más duro de su mandato el fallecimiento de José Antonio Reyes en accidente de tráfico, además de la pandemia y "la destitución de los entrenadores, porque uno es persona".

Sin embargo, dijo quedarse "con muchos momentos positivos, pero hay algo que es al final lo más importante, ver la cara de los sevillistas disfrutando en todos aquellos títulos conseguidos en estos diez últimos años", aunque "siempre "quedan cosas y hay que continuar".

"Ahora me toca ayudar desde otra posición a nuestro presidente, dentro del marco de la legitimidad que tenemos en nuestro pacto. Yo siempre he sido una persona leal. Lo fui a mis presidentes, José María del Nido Carrasco lo ha sido estos cuatro años y yo siempre seré leal a aquello que firme y a todo aquello que haya que cumplir por el bien del Sevilla", afirmó.

Pidió "unión y estabilidad, absolutamente necesarias para triunfar" y que le "gustaría que desde fuera no las bombardearan, porque trabajar con tranquilidad es más importante de lo que cree la gente: yo no he tenido esa unión desde fuera, pero sí que la pido para salir de los malos momentos", aseveró.