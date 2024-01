IU destaca su papel "clave" para que 2024 sea el año del avance transformador tras un 2023 de "contención antifascista"

IU ha destacado su papel "clave" para que 2024 sea el año del "avance transformador" tras un 2023 de "contención antifascista", al tiempo que ha destacado la movilización de la ciudadanía demócrata y de la izquierda para "evitar un retroceso hacia los tiempos en blanco y negro". "El papel de IU fue clave para conformar una candidatura unitaria que nos permitió combatir la amenaza reaccionaria y clave para conformar un nuevo Gobierno de coalición progresista. Porque no basta con defender la democracia, necesitamos conquistar nuevos derechos", ha subrayado la dirección de IU en una carta que ha enviado a toda la militancia de cara al nuevo curso político. En la misiva, la formación política ha denunciado que quienes ya tenían escrito el reparto ministerial de un gobierno de PP y Vox, son los mismos que hace una década escribieron su "esquela como organización". "Pero aquí estamos, siendo protagonistas del presente y del diseño del futuro de nuestro país. Con un ministerio, para convertir la preocupación por un presente y futuro digno para nuestra infancia y nuestra juventud en un reto de país. Con cinco diputadas y diputados, doce parlamentarias y parlamentarios autonómicos, un eurodiputado, más de 200 alcaldías y cogobiernos municipales y 1.700 concejales", ha destacado. Sin embargo, IU ha subrayado que su mayor capital político no está en las instituciones, sino en los municipios, los barrios, la sociedad civil. En la carta, la formación política asegura que 2023 no fue fácil y 2024 tampoco lo será. "La incertidumbre seguirá atravesando nuestras vidas y la política. Ante esto no hay una solución mágica, pero sí una garantía de afrontar los retos con la tranquilidad revolucionaria que exige el momento político: con responsabilidad, vocación unitaria y altura de miras, situando los derechos de la clase trabajadora en el norte de nuestra brújula", ha añadido.