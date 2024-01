Gamarra dice que no entrarán en las "provocaciones" de Vox y le recuerda que "el problema de España se llama Sánchez"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido no va a entrar en las "provocaciones" de Vox y ha recordado a este partido que "el problema de España se llama Pedro Sánchez", por lo que actuarán como "contrapeso" con su poder territorial. Dicho esto, ha hecho un balance "positivo" de los gobiernos de coalición entre ambos porque están aplicando políticas que evidencian que el "cambio" por el que votaron los ciudadanos "es efectivo". "Yo creo que Vox no es nuestro adversario político. España tiene un gran problema. Ese problema se llama Pedro Sánchez", ha declarado Gamarra al ser preguntada por las últimas declaraciones contra el PP de Santiago Abascal, quien incluso llegó a anunciar en diciembre que rompía relaciones con el PP de Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha indicado que Pedro Sánchez es un político que "está haciendo un daño tremendo a la sociedad española en su día a día" y ha recalcado que el PP tiene "muy claro que eso es a lo que se tienen que dedicar". "Y no vamos a entrar en otro tipo de provocaciones", ha aseverado. "DEJAR DE PENSAR QUE SOMOS EL CENTRO DEL UNIVERSO" La 'número dos' del PP ha señalado que los españoles "merecen y necesitan" que los dirigentes políticos estén centrados en sus problemas. "Y en ese sentido es bueno que los políticos dejemos de pensar que somos el centro del universo y empecemos a pensar que lo más importante son los españoles, a los que tenemos que servir, que tienen muchos problemas y que nosotros no tenemos que ser un problema más", ha manifestado. Al ser preguntada qué balance hace de los gobiernos de coalición entre PP y Vox, ha indicado que tanto en esas comunidades como en las que gobiernan con mayoría absoluta o con gobierno en minoría los ciudadanos "pagan menos impuestos", "han desaparecido o bajado impuestos como el de patrimonio, que impedía a muchísimas familias poder heredar", y se está impulsando "la educación gratuita de 0 a 3 años". "Se están viendo cambios, incluso la gran mayoría de ellos ya tienen los presupuestos aprobados y, por tanto, pueden empezar a tener ya nuevos servicios en la educación o en la sanidad. Por lo tanto, creo que podemos hacer un balance positivo porque para eso nos votaron los españoles y ese cambio que ellos votaron es efectivo", ha subrayado. Gamarra ha hecho hincapié en que el PP está "cumpliendo su palabra", de forma que los españoles pueden ver que "hay dos maneras de gobernar", después de que Pedro Sánchez "haya convertido la mentira en su legado político". LA LEGISLATURA SE VA A HACER LARGA Al ser preguntada si al PP le preocupa el desgaste en la oposición, en línea con lo que decía el italiano Giulio Andreotti de que el poder desgasta al que no lo tiene, Gamarra ha respondido que lo que preocupa a su partido es "lo larga que se le pueda hacer a los españoles esta legislatura con un Gobierno que tiene las manos atadas por los socios de Pedro Sánchez". Así, ha señalado que la prioridad del Ejecutivo son "los problemas que tienen los socios", a los que dedica "todos los días de la semana y todas las horas" como, a su juicio, evidencia que la agenda política de estas semanas haya estado centrado en la ley de amnistía o las comisiones sobre supuesto 'lawfare'. "A nosotros lo que nos preocupa es que estos cuatro años se le pueden hacer demasiado largos pero sobre todo demasiado duros al día a día de millones de españoles", ha resaltado, para subrayar que en esta legislatura el PP ejercerá como "contrapeso a este mal Gobierno". La dirigente del PP ha explicado que ese contrapeso lo articularán a través de los gobiernos autonómicos que les permiten gobernar sobre "más de 30 millones de españoles", con políticas basadas en "bajar impuestos, reducir trabas administrativas o apoyar a las familias con medidas para ayudarlas a "llegar a fin de mes". "Y eso es a lo que nos vamos a dedicar en cuerpo y alma", ha enfatizado. Los 'populares' gobiernan en un total de 12 CCAA.