El Congreso empieza 2024 instalando pantallas táctiles en los escaños de hemiciclo, que costará 3 millones

El Congreso empieza 2024 con obras en el hemiciclo para la instalación de nuevas pantallas táctiles que sustituirán a los antiguos monitores y teclados que hay en todos los escaños del Salón de Sesiones, un proyecto que va a costar tres millones de euros y que va a obligar a celebrar en el Senado los Plenos del mes de enero. En esos nuevos dispositivos sus señorías podrán ver información sobre las votaciones que tengan lugar en los Plenos y también les servirán para conectarse a la traducción al castellano de las sesiones plenarias y para seguirlas mediante subtítulos. La idea inicial del Congreso era llevar a cabo la renovación del sistema el pasado otoño cuando estaba previsto que se disolvieran las Cortes para celebrar elecciones generales a finales de año. Sin embargo, la decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las legislativas al 23 de julio dio al traste con ese plan. Este cambio en el calendario también ha obligado a introducir nuevas prestaciones en el sistema que se va a instalar, puesto que se ha decidido aprovecharlo para facilitar el acceso a la traducción simultánea al castellano de las sesiones. La reforma del Reglamento que dio vía libre al uso del catalán, el gallego y el euskera se aprobó en septiembre y entonces, el Congreso invirtió 45.900 euros (IVA incluido) en el alquiler y mantenimiento hasta finales de este año de petacas y antenas de radiofrecuencia. Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, con el nuevo sistema esas petacas ya no harán falta, puesto que los diputados podrán conectarse a la traducción simultánea directamente a través de los nuevos dispositivos que se van a instalar en los escaños, donde también podrán seguir los subtítulos en castellano de las intervenciones que se hagan en otras lenguas. EL ESCAÑO ELECTRÓNICO QUE COLOCÓ MARÍN La previsión es que la obra se prolongue durante todo el mes enero, lo que va a obligar a celebrar en el Senado las sesiones plenarias que se convoquen durante el primer mes de 2024. A finales de diciembre ya se procedió al desmontaje de las pantallas que se colocaron bajo la Presidencia del socialista Manuel Marín, que estuvo al frente de la Cámara entre 2004 y 2008. Aquellos 'escaños electrónicos', además de pantallas, incorporaban unos teclados que se colocaron en unas bandejas extraíbles y que ahora también desaparecerán. Ese sistema, por el que los diputados sólo tenían acceso a la intranet de la Cámara, quedó obsoleto hace años y, de hecho ya no estaba operativo. En realidad se le dio poco uso porque fue también en aquella VII Legislatura cuando se decidió repartir portátiles a los diputados, dispositivos que luego se sustituyeron por las tabletas que aún utilizan. SE MANTIENEN LOS BOTONES DE VOTACIÓN En las nuevas pantallas táctiles seguirá luciendo el nombre del ocupante de cada escaño y sus dueños podrán ver de cerca el panel de la votación electrónica que también pueden consultar en las dos pantallas gigantes que hay en los laterales del Salón de Plenos, pero no les servirá para navegar por Internet. Lo que continuará funcionando igual que hasta ahora es el sistema de votación, es decir, no se tocarán los botones que hay al lado de las pantallas para que los diputados dejen constancia de su presencia en el hemiciclo y puedan elegir entre el 'sí', el 'no' o la abstención. Tampoco se sustituirá el botón para activar el micrófono. La instalación de este sistema de conferencias y la adaptación de los sistemas audiovisuales necesarios para su funcionamiento se adjudicó a la pyme vasca Telesonic SA, que se impuso a otras tres empresas. LO HARÁ UNA EMPRESA VASCA El presupuesto base de licitación sin impuestos ascendía a 2,6 millones de euros y tenía un valor estimado de 3,1 millones. Finalmente el contrato, negociado sin publicidad y por el trámite de urgencia, fue adjudicado por 3.020.426,2 euros (impuestos incluidos) a la empresa que, según la documentación consultada por Europa Press, presentó la mejor oferta. Telesonic SA es una compañía radicada en Lasarte (Guipúzcoa) que ya ha trabajado para otras instituciones como los parlamentos vasco, navarro y aragonés, las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa o las Cortes de Aragón, así como para centros como Kursaal de San Sebastián y el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Museo Arqueológico Nacional.