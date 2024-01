Cienfuegos intentará retirarse en los JJOO de París 2024 si la espalda se lo permite

Cáceres, 1 ene (EFE).- El plusmarquista nacional de martillo, el extremeño Javier Cienfuegos, condicionado por una dolencia en la espalda, aspira a clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde pondría fin a su carrera en la élite del atletismo.

“Si puedo en la cita olímpica, bien, pero si me tengo que retirar antes también me voy muy contento pues he disfrutado del deporte en todos estos años”, ha expuesto Cienfuegos en una entrevista a EFE.

Cienfuegos, que compagina su pasión por el deporte con su responsabilidad como alcalde de su municipio natal, Montijo (Badajoz), ha explicado que para clasificarse para París 2024 aún le quedan unos meses por delante, "con muchas oportunidades para superar los 75,6 metros de mínima nacional o bien llegar por ranking".

“Si puedo entrenar, creo que podré estar allí, pero todo depende de la espalda, que me limita el entrenamiento”, ha asegurado el atleta extremeño para quien, pase lo que pase, "2024 será su último año en la élite".

Cienfuegos ha participado estos días en un encuentro en Cáceres entre deportistas extremeños de élite y responsables de la Junta de Extremadura en el que han podido trasladar sus propuestas al Ejecutivo autonómico de cara al nuevo sistema de ayudas para el deporte de alto rendimiento en Extremadura.

"Estoy entrenando con dolor; cuando tengo un episodio más fuerte de dolor tengo que bajar el ritmo y cuando no tengo el dolor subo el ritmo, pero por intentarlo que no quede para retirarme de una manera bonita”, ha recalcado.

Todo ello tras un 2023 en el que tuvo que forzar durante la temporada de invierno y en el que revalidó su título de campeón de España y estuvo en la Copa de Europa.

“Todo iba por buen camino hasta que me dio otro achaque, pues me volvió a salir la hernia y no pude competir en la temporada veraniega”, ha relatado.

El montijano es ahora también alcalde de su localidad natal, tras las elecciones de mayo, en las que obtuvo mayoría absoluta con el PP, arrebatando el bastón de mando a los socialistas, un resultado que, según confiesa, no esperaba. "Eran unas elecciones bastante igualadas con posibilidad de victoria, pero no pensábamos en la mayoría absoluta”, ha reconocido. EFE

