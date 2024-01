2024 toma el relevo de un 2023 que pasará a la historia de los videojuegos

Madrid, 1 ene (EFE).- Con las desarrolladoras ya en marcha, aunque en muchos casos estamos a la espera de confirmación, en el horizonte de 2024 ya se vislumbran numerosos lanzamientos que prometen hacer las delicias de los videojugadores un año más, como 'Mario vs. Donkey Kong', 'Tekken 8', 'Final Fantasy VII Rebirth' o 'Rise of the Ronin'.

2023 ha sido un año de ensueño en la industria de los videojuegos, pues ha acogido obras maestras que quedarán para la posteridad como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', 'Baldur’s Gate 3', 'Marvel’s Spider-Man 2', 'Super Mario Wonder' o 'Alan Wake 2'.

Así, alcanzar los picos de excelencia que mostraron algunos de los títulos citados o encontrar tal abundancia de obras que rayan la perfección en 2024 no será una tarea sencilla.

Eso sí, la industria del videojuego depara un nuevo año con grandes lanzamientos como los que repasamos:

'Hollow Knight: Silksong'

La segunda parte de 'Hollow Knight' llegará en 2024. Si bien la fecha de lanzamiento está por determinar, tras incontables retrasos, la expectativa e ilusión de los aficionados no hace más que ir en aumento. Hornet ocupará el lugar de El Caballero para continuar la saga de uno de los 'indies' metroidvanias más influyentes del último siglo.

'Mario vs. Donkey Kong'

El retorno del clásico, por fin en Switch. Dos de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos, buques insignia de Nintendo, como Super Mario Bros y Donkey Kong, se volverán a ver las caras en febrero en un juego plataformas revolucionario, con niveles y puzzles únicos, y un diseño artístico magistral.

'Tekken 8'

Los juegos de lucha están de moda y 'Tekken' no podía quedarse al margen. La archiconocida saga del Puño de Hierro expondrá todo su muestrario en enero de 2024 para reivindicarse nuevamente como una de las franquicias más importantes del género.

'Prince of Persia: The Lost Crown'

Otra cara conocida vuelve a escena. El legendario Príncipe de Persia, un icono de los videojuegos del siglo XXI, renacerá en 2024 completamente renovado. Ubisoft transforma la fórmula para convertirla en un juego lineal, de desplazamiento lateral, enmarcado en el género metroidvania.

'Princess Peach: Showtime!'

De la misma forma que Link, Mario, Donkey Kong, Samus Aran —de quien también se esperan noticias relacionadas con 'Metroid Prime 4'— o Wario, los personajes más reconocibles de Nintendo, han recibido grandes lanzamientos recientemente, la Princesa del Reino Champiñón no podía ser menos. Peach protagonizará una aventura original repleta de fantasía e imaginación que saldrá a la venta para Switch el próximo mes de marzo.

'Suicide Squad: Kill the Justice League'

El equipo de desarrollo encargado de la premiada y reconocida saga 'Batman: Arkham' está detrás del último título de DC Comics. En este caso no será el Caballero Oscuro quien salve la ciudad, sino que los miembros del Escuadrón Suicida tratarán de desatar el caos en un frenético 'shooter’ multijugador.

'Final Fantasy VII Rebirth'

La mundialmente famosa desarrolladora Square Enix recupera la historia de 'Final Fantasy VII Remake', uno de los títulos más aclamados de siempre. Tras las aventuras vividas en 2023 con 'Final Fantasy XVI', ahora Cloud y su compañía retomarán su camino a partir del 29 de febrero, en exclusiva en PlayStation 5.

'Senua’s Saga: Hellblade II'

Si 'Hellblade: Senua’s Sacrifice' fue un hito por su marcada identidad visual, su lenguaje emocional y el fascinante mundo que recrea, la segunda entrega, titulada 'Senua’s Saga: Hellblade II' promete llevar a Senua un paso más allá.

'Marvel’s Wolverine'

En vista del rotundo éxito y el impacto incalculable que 'Marvel’s Spider-Man' ha tenido en los videojuegos de superhéroes, Insomniac Games, desarrolladora al cargo de los títulos de El Hombre Araña, también será la responsable de recrear el universo de Lobezno, otro de los personajes más míticos de los cómics. Anunciado en el Showcase de PlayStation en 2021, su fecha de lanzamiento todavía es una incógnita.

'Dragon’s Dogma 2'

CAPCOM recupera la mítica saga 'Dragon’s Dogma' en un momento álgido para los juegos de fantasía, después del éxito sin igual de 'Baldur’s Gate 3'. El mes de marzo llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S uno de los, a la postre, indudables candidatos a RPG del año.

'Rise of the Ronin'

Team Ninja, encargada de obras de culto como 'Ninja Gaiden', pondrá todo su talento en exclusiva al servicio de PlayStation 5. 'Rise of the Ronin', ambientado en el Japón del siglo XIX, volverá a rendir culto a la dificultad desafiante, la acción desbordante y la diversión en todas sus formas.

