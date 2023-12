Urkullu recuerda que el paro bajó a la mitad y la oposición lo tilda de autocomplaciente

Vitoria, 31 dic (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado que desde 2012 -cuando empezó su mandato- a la actualidad el paro en Euskadi ha descendido desde una tasa del 16 % a menos del 8 % en un discurso que la oposición ha tachado de "autocomplaciente".

En su último mensaje de fin de año, el lehendakari, que no repetirá como candidato en las elecciones vascas de primavera, se ha despedido: "Servir a la sociedad vasca es el honor más grande que, personalmente, jamás habría podido imaginar".

Su discurso ha sido de balance general de once años como lehendakari, una década larga en la que Euskadi "ha cambiado y se ha transformado. Lo ha hecho gracias al esfuerzo de todas y todos. Nuestra sociedad ha avanzado y ha dado pasos decisivos hacia el futuro", de los que ha destacado cuatro: empleo, convivencia, cohesión y autogobierno.

En la convivencia, ha rememorado, que en 2012 "compartíamos el reto anhelado de la paz y la convivencia, dejar atrás décadas de violencia y terrorismo, lograr la desaparición definitiva de ETA. Nos queda la herida de las víctimas, a quienes recordamos cada día".

El tercer paso es la cohesión social. En 2012, ha admitido, "no imaginábamos lo que nos esperaba", con crisis sucesivas y profundas, pandemia, guerras, inflación, mayor coste de la vida... este es el contexto real de estos años. Euskadi ha sabido afrontarlo".

Esta respuesta ha sido posible gracias al cuarto paso, al autogobierno, "gracias a nuestros propios recursos y capacidades. Lo recuerdo una vez más, nuestro autogobierno ni está garantizado, ni ha tocado techo. Debemos defenderlo, también ampliarlo y reforzarlo".

En esta década, ha resumido, Euskadi ha avanzado "con aciertos y, sin duda, también con errores", tras lo cual ha defendido su gestión, "basada en el rigor, en la seriedad, en la máxima responsabilidad, sin hipotecar el futuro de nadie, sin prometer imposibles, siempre con los pies en el suelo".

Su socio de gobierno, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado que los socialistas están "siempre dispuestos" a la colaboración y a "trabajar duro" para "seguir avanzando en el bienestar de la ciudadanía".

La portavoz de EHBildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha opinado que en su mensaje el lehendakari "ha perdido la oportunidad de situarse ante la ciudadanía y hacer un balance sincero".

Para Kortajarena, el lehendakari "ha narrado, como si fuera un notario, lo que ha pasado en los últimos 10 años y lo que puede suceder. Ha hecho una lectura autocomplaciente de esta década".

La secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha afirmado que las políticas del lehendakari "han ido dejando a Euskadi cada vez más atrás".

Garrido ha subrayado que a Urkullu no ha dicho "nada nuevo" sino que "le preocupa la igualdad, la cohesión, el bien común..." pero "un lehendakari no solo tiene que preocuparte, sino ocuparse".

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha criticado el discurso porque a Urkullu "se le ha olvidado decir que hemos pasado de ser la comunidad de España con menos desempleo a ser la cuarta con menos paro".

De Andrés ha reprochado al lehendakari que después de hacer un balance de once años "el único dato que ha dado es el del desempleo. El balance no puede ser bueno si no se ha atrevido a dar una cifra más, demuestra que las cosas no se han gestionado bien y no ha habido un buen proyecto". EFE

rc-em-cl/jla

(foto)