PP: A Urkullu se le ha olvidado decir que hemos bajado a la cuarta comunidad en desempleo

Vitoria, 31 dic (EFE).- El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha criticado el discurso de fin de año del lehendakari, Iñigo Urkullu, porque "se le ha olvidado decir que hemos pasado de ser la comunidad de España con menos desempleo a ser la cuarta con menos paro".

Urkullu ha resaltado en su mensaje que durante su mandato como lehendakari, iniciado en el 2012, Euskadi ha bajado la tasa de paro del 16 al 8 por ciento.

De Andrés ha reprochado al lehendakari que después de hacer un balance de más de once años "el único dato que ha dado es el del desempleo. El balance no puede ser bueno si no se ha atrevido a dar una cifra más, demuestra que las cosas no se han gestionado bien y no ha habido un buen proyecto".

"Hay un fallo en el proyecto. Es necesario un cambio, porque esta dinámica nos lleva a un declive de la economía vasca y a una pérdida de calidad de los servicios públicos en Euskadi", ha concluido el presidente del PP. EFE

rc/lml