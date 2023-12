Mañueco aboga por "cuidar" el modelo constitucional "ante la amenaza de ser vaciado de contenidos fundamentales"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el "patrimonio valioso" que ha dado la Constitución ante la "amenaza de ser vaciado de contenidos fundamentales", al tiempo que ha incidido en que ese modelo debe asegurar "recursos económicos justos para todos, sin privilegios insolidarios por intereses particulares", algo que, ha apostillado, no consentirá. En su mensaje navideño, a través de su cuenta en la red social 'X' y de la que se hace eco Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho un balance del año que acaba y en el que Castilla y León ha celebrado sus 40 años de Estatuto y los 45 de la Carta Magna. "Estos 45 años de Constitución y estos 40 años de Estatuto nos han demostrado que unidos llegamos más lejos y somos más fuertes. Con diálogo, con grandes consensos políticos y sociales, con total lealtad a la Constitución, siempre orgullosos del protagonismo que nuestra tierra ha tenido en la historia de España y tiene hoy en su presente", ha argumentado. Para Mañueco, durante este "viaje fructífero" se ha fortalecido la "identidad" de la Comunidad, "crecido en democracia y en igualdad, avanzado social y económicamente y conseguido una mayor calidad de vida". "Hoy somos una tierra amplia, generosa, acogedora, especialmente para sus hijos que tuvieron que dejarla y cuyo retorno y cuya vida sigue siendo una de nuestras prioridades. A vosotros os digo que sois la parte más íntima de Castilla y León, le dais sentido y que cada uno que vuelve constituye un motivo de fiesta para todos", ha añadido. En este punto, ha hecho una defensa del modelo autonómico que la "Constitución ampara" y que permite a Castilla y León ofrecer "cultura, naturaleza, espacios atractivos, oportunidades de progreso y, sobre todo, servicios de muy alto nivel". "Son avances impulsados, insisto, por el modelo autonómico que nuestra Constitución ampara. Como ampara otros muchos valores, otros muchos principios esenciales para nuestra convivencia que una gran mayoría de castellanos y leoneses y también de españoles vemos hoy en peligro", ha continuado. De ahí que haya pedido tener "las ideas claras y principios firmes", algo que, a su juicio, Castilla y León asumió "desde su mismo origen". "Crecimos desde ese islote de hombres libres que dijera Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, donde nadie era más que nadie. Aquí surgió el parlamentarismo y se comenzó a defender los derechos humanos. Aquí germinó la semilla de la democracia como debate de ideas desde la tolerancia y el respeto a la verdad, priorizando el bien común frente al egoísmo excluyente", ha reflexionado. Una democracia sentada "en la participación de todos, en la unidad y el proyecto colectivo, en la igualdad esencial, en la garantía de la libertad, en el equilibrio entre los poderes del Estado", ha mantendido. Se trata, para el máximo responsables de la Junta, de valores plasmados hace 45 años en la Constitución, que ha impulsado "el mayor periodo de paz, libertad y progreso de nuestra historia". "Es un patrimonio muy valioso que debemos cuidar, sobre todo ante la amenaza de ser vaciado de sus contenidos fundamentales, porque sin constitución, queridos paisanos, no hay democracia, ni estado de derecho, ni igualdad, ni libertad, ni solidaridad, no hay garantías para seguir avanzando de manera pacífica y armónica", ha zanjado. Por eso, Castilla y León, en sus palabras, compromete una defensa "firme" de la Constitución, de su modelo de convivencia y sus valores que "son los de Castilla y León". Para Mañueco, el año que empieza debe ser "más que nunca un tiempo de esperanza, un tiempo para seguir construyendo futuro en hermandad con las demás tierras de España". Con unidad dentro de nuestro marco de convivencia constitucional que, como digo, defenderemos con pasión. Un marco que nos asegure recursos económicos justos para todos, sin privilegios insolidarios por intereses particulares, algo que tampoco consentiremos", ha advertido. Por eso, considera que se debe continuar avanzando en el protagonismo que Castilla y León "ha conseguido". "No podemos detenernos. Por ejemplo asegurando para Castilla y León una vida sostenible mediante un uso racional de nuestros recursos naturales; manteniendo nuestro liderazgo nacional en energías renovables, transformando todo este potencial en riqueza y empleo en Castilla y León. Siguiendo a la vanguardia en innovación, aplicando la tecnología en el territorio, la supercomputación reforzada o la inteligencia artificial y llevando todos estos avances tecnológicos a los servicios públicos", ha enumerado. Al hilo de estas palabras ha apostado por ampliar esos servicios "de nueva generación con más y mejores prestaciones, con políticas ambiciosas de apoyo a las familias y la natalidad, incluyendo la educación gratuita de 0 a 3 años, facilitando el acceso a la vivienda y luchando cada día contra la violencia machista sin dar un paso atrás". "Todo ello sustentado en una economía de futuro, impulsando la digitalización y la eficiencia de nuestra industria agroalimentaria. Con una cabaña ganadera saneada, aunque su coste lo tengamos que asumir la comunidad en solitario. Apoyando al emprendedor, defendiendo a los trabajadores, impulsando más bajadas fiscales desde la que ya es la menor presión fiscal de nuestra historia o consolidando a nuestras empresas innovadoras y tecnológicas", ha afirmado. "Queridos castellanos y leones, comencemos el nuevo año siendo dueños de nuestro destino, de nuestra voluntad, de nuestro tiempo, convencido de nuestras posibilidades y nuestro recurso, de que Castilla y León es en suma uno de los lugares del mundo donde merece la pena vivir. Os deseo a todos un próspero año 2024", ha animado. EL VALOR DE LA EDUCACIÓN Mañueco ha dirigido estas palabras a los castellanoleoneses desde el Instituto de Enseñanza Secundaria María de Molina de Zamora, "un instituto moderno y muy completo, con un gran prestigio social adquirido gracias a la educación de calidad que imparte". Un guiño al "gran valor" que la Comunidad d a la educación. "Siempre ha sido una prioridad para el Gobierno de Castilla y León porque la consideramos el mejor cimiento para que nuestros jóvenes escojan el futuro que quieran. Los frutos de este compromiso están ahí y, por ello, el último informe PISA confirma que nuestra educación es la mejor de España y está entre las diez mejores del mundo", ha precisado, para consideralo un "inmejorable ejemplo de los beneficios que el modelo autonómico bien gestionado, puede proporcionar a la sociedad, siendo útil a las personas, mejorando su bienestar con servicios de calidad", como, a su juicio, se hace en Castilla y León.