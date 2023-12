Guardiola reclama al Gobierno central una "reparación histórica" para Extremadura "tras años de abandono y omisión"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado que las reivindicaciones de Extremadura "sean escuchadas en Madrid" y que el Gobierno de España "haga público y materialice su compromiso con nuestra tierra", lo que supone "una cuestión de lealtad, de reparación histórica y de compensación tras años de abandono y omisión". Así lo establece el artículo 138 de la Constitución Española, que señala que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad", así como que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", ha defendido María Guardiola, quien ha resaltado que desde la Junta de Extremadura "no queremos muros, queremos puentes", y frente a las promesas, quiere "hechos" . María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en su Mensaje de Fin de Año que ha pronunciado desde el Museo Helga de Alvear de Cáceres, donde ha agracedido el apoyo recibido por los extremeños en las elecciones autonómicas, y ha mostrado su "gran responsabilidad" y "compromiso con todos los extremeños, votaran a quién votaran", que le anima a "trabajar sin descanso en estos tiempos difíciles". "Vivimos tiempos inciertos y tragedias para las que no encontramos explicación", ha apuntado la presidenta extremeña, quien ha lamentado que "se eterniza la guerra en Ucrania", mientras que "el enfrentamiento entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas está costando la vida a muchos inocentes", para los ha tenido un recuerdo. Así, Guardiola ha señalado que "Extremadura no es ajena al dolor de los demás", tras lo que ha resaltado que "ser extremeño es una forma de entender la vida", y también supone "confiar en el mañana, no perder la esperanza, es avanzar con firmeza hacia el horizonte", ha dicho. "EL ESPLENDOR DE EXTREMADURA NO PUEDE HABITAR EN EL PASADO" Por eso, Guardiola ha defendido que "el esplendor de Extremadura no puede habitar exclusivamente en el pasado", sino que a su juicio "debe un asidero para el presente y una aspiración de futuro", así como "orgullo, ambición y coraje para hacer realidad nuestros proyectos" y conseguir lo que la región "merece". Para ello, ha destacado que la Junta de Extremadura ha presentado unos presupuestos para 2024 que "que inician el cambio en esta tierra" y que permitirán que las familias "vean aliviadas sus economías domésticas", los autónomos las pymes "encuentren acomodo" en la región, o que el campo "tenga garantizados sus servicios públicos". Unos presupestos que supone "el de mayor cuantía de la historia de Extremadura", y que recogen "medidas enfocadas a crear empleo de calidad", con el objetivo de que "nadie tenga que salir a encontrar oportunidades fuera" y que "el talento extremeño se quede en la región", ha reivindicado. "Queremos competir, queremos crecer, queremos progreso", ha resaltado la presidenta extremeña, quien ha reafirmado que su gobierno será "valiente" y "no va a esperar sentado a que los problemas se solucionen solos". INFRAESTRUCTURAS O LA CESTA DE LA COMPRA, RETOS DE 2024 Así, entre los "retos y desafíos" que ha marcado para 2024, la presidenta extremeña ha aludido a la modernización de las infraestructuras, la batalla contra el cambio climático, los efectos económicos de las guerras, la cesta de la compra o los alquileres e hipotecas, unos problemas que les "desvelan" que va a afrontar el Ejecutivo regional en el nuevo año, ha dicho. "Queremos caminar de vuestra mano. Queremos llegar a donde nunca habíamos llegado antes. Queremos seguir escuchándoos", ha resaltado María Guardiola, quien ha explicado a los extremeño en los próximos meses la Junta impulsará la "estrategia ALMA", que será una "Agenda de Liderazgo, Modernización y Avance de Extremadura". Durante su discurso, la presidenta extremeña ha lamentado que el 2023 ha sido "uno de los peores años en cuanto a asesinatos" por violencia de género, ya que 52 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que ha calificado de "insoportable", ante lo que ha querido famar "un abrazo afectuoso y comprometido a sus familiares" de estas víctimas. "Honraremos su memoria cada día combatiendo el machismo con todos los medios que estén a nuestro alcance", ha reafirmado Guardiola, quien ha concluido su Mensaje de Fin de año teniendo un recuerdo para "los que hoy nos faltan", y ha deseado a todos que puedan "sobrellevar su ausencia en estos días tan emotivos y familiares". Finalmente, Guardiola se ha mostrado "consciente" de las preocupaciones de los extremeños, ya que la de este año está "siendo la Navidad más cara en décadas" por lo que ha considerado que ante una "situación tan complicada" los responsables públicos no pueden dedicarse "a discutir y a enfrentarnos por cuestiones ideológicas o partidistas", ha dicho. "Yo creo en el diálogo y en el entendimiento", por lo que ha confiado en que en el nuevo año, la Junta de Extremadura pueda "trabajar de la mano de todos los partidos con representación en la Asamblea" y que puedan así "transmitir a los ciudadanos nuestra altura de miras, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con esta tierra, que siempre ha estado por encima de las siglas", ha concluido.