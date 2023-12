García Plaza: "Tengo la sensación de que en la jornada 38 estaremos en Primera División"

Vitoria, 31 dic (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, aseguró este domingo que tiene la sensación de que en la jornada de 38 de LaLiga EA Sports estarán en Primera División.

El técnico ofreció la última rueda de prensa del año y admitió que no se cree dos de las tres derrotas seguidas que acumula el equipo de Vitoria.

“Contra Las Palmas y Real Madrid jugamos muy bien y me cuesta creer que no sumáramos puntos”, expresó el entrenador. “No me entra en la cabeza”, incidió, y apostó por reforzar a su equipo tras estos duelos perdidos. “Hay que seguir creyendo, es una carrera de fondo y hay que sobreponerse”, remarcó.

Preguntado por el nuevo fichaje, el delantero Carlos Vicente, dijo que “tiene muchas ganas y mucha hambre” y les va dar “profundidad, constancia y agresividad”.

Respecto a su rival del martes, ha señalado que “nuestros jugadores buenos no tenían minutos (en la Real Sociedad), esto habla del nivel que tiene el rival”, en referencia a alavesistas procedentes de la Real como Guevara, Guridi o Gorosabel.

El preparador albiazul calificó al conjunto donostiarra como “un equipazo de nivel top” y lo puso a la altura del Barcelona y Real Madrid.

Pero se agarró a la competitividad que ha mantenido este curso el Alavés contra los equipos de la zona alta. de la tabla. “Pondrán su ‘once’ de gala”, avisó el técnico, que consideró que si hacen un buen partido no se les tiene que escapar.

Lamentó tener muchas ausencias en defensa, pero afirmó que si tiene que poner agente del filial lo hará.

“Todo lo que hemos ganado hasta ahora lo hemos merecido sobradamente”, indicó el entrenador, que insistió en que tendrían que tener más puntos. “La sensación de la gente que sigue al Alavés es que tenía que estar mejor clasificado”, añadió.

Sobre el mercado, opinó que “siempre hay salidas y entradas en todos los clubes” y confesó que “ahora urge un central aunque no es tan fácil”. EFE

