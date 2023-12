El presidente Clavijo hace un llamamiento a unirse "como una piña" en defensa de Canarias y alejarse "del conflicto"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su mensaje de fin de año para hacer un llamamiento a la unidad ante los "retos" a los que se enfrenta el archipiélago. A su juicio, las Islas deben alejarse del ambiente de "conflicto y de enfrentamiento", apostando por la "paz y la tranquilidad" para afrontar "estos años definitivos que están por venir". "Tengo la esperanza de que en los próximos años la gran familia de Canarias sea capaz de unirse como una piña para luchar por su futuro", ha subrayado el titular del Ejecutivo autónomo en su discurso de balance de 2023 y deseos para 2024. Clavijo se mostró convencido de que "la unión hace la fuerza". Por eso, reclamó un frente común político, económico y social que permita al archipiélago seguir "avanzando con paso firme en una senda de progreso". "Hay una nueva generación de jóvenes con un talento y una formación como jamás hemos tenido en nuestro archipiélago", lo que garantiza "nuevas oportunidades y nuevos retos que tendremos que afrontar y ganar". Para lograrlo, el presidente apuesta por que Canarias se mantenga en la senda de "armonía y tranquilidad" que "nos hace ser una tierra diferente". En este sentido, aplaudió el tono de debate político en la comunidad autónoma donde prima el interés general: "se discrepa y se discute, pero siempre con respeto". En su primer discurso de fin de año de la Legislatura, Fernando Clavijo se mostró convencido de que el archipiélago tiene capacidad para construir un futuro mejor y "volver a la senda de crecimiento y de mejora social" previo a la llegada del covid. "No nos conformamos con aguantar el paro que tenemos, la pobreza que padecemos y el maltrato que a veces sufrimos", recalcó para garantizar que su Gobierno va a defender "con uñas y dientes" los intereses de Canarias. "Nadie nos va a callar, porque no dependemos de nadie", ha asegurado. Clavijo dejó claro que su Gobierno dará la batalla ante el Estado y la UE en defensa de los intereses del archipiélago. "Tenemos el deber de no conformarnos. De arreglar lo que no funciona. De luchar para conseguir un futuro mejor, porque el futuro se construye", ha resaltado en su discurso. TOLERANCIA E INMIGRACIÓN Desde el muelle de La Restinga, el puerto que más migrantes ha recibido en 2023, el presidente también ha dedicado parte de su mensaje al repunte migratorio de 2023. Quiso recordar que Canarias ha afrontado "en absoluta soledad y sin la ayuda de nadie" la llegada de más de 38.000 personas a sus costas, situación que han golpeado especialmente a islas como El Hierro "donde han arribado más migrantes que toda la población residente". Clavijo alabó que, pese a esta cifra histórica de llegadas, el pueblo canario haya recibido humanitariamente a quienes huyen del hambre, de la guerra y de la miseria. En este sentido, frente a los discursos xenófobos que triunfan en otros territorios, reconoce sentirse "orgulloso de ser canario" por el ejemplo de tolerancia dado por los canarios y canarios, que han tratado a los migrantes "con dignidad, respeto" e incluso "han curado sus heridas". El presidente de Canarias añadió que las personas que llegan a las costas del archipiélago lo hacen porque "no tienen la suerte de poder disfrutar lo mismo que nosotros y nuestros hijos", algo que debe "hacernos valorar el sistema de salud del que disfrutamos, nuestros modernos sistemas de comunicación, la educación que reciben nuestros hijos, y la paz y la seguridad de nuestra sociedad". ESCUDO SOCIAL Tras esta reflexión, Fernando Clavijo realizó una defensa de los avances logrados por el archipiélago en las últimas décadas mejorando su sistema de bienestar y ampliando el escudo social. "Debemos estar orgullosos de ese trabajo que hicieron las generaciones anteriores", ha recalcado, porque "todo lo que tenemos hoy lo hemos conseguido con el esfuerzo de nuestros trabajadores y empresas. Con el sacrificio y la solidaridad de todas y todos". El titular del Gobierno de Canarias reconoce que las islas arrastran aún las consecuencias de la pandemia de 2020, pero se mostró optimista respecto a la total recuperación. "Tengamos fe en este pueblo que tiene identidad propia, que tiene pasado y que tiene futuro", asegura en un discurso que transmitido por la televisión y la radio pública autonómica. Clavijo ha cerrado su mensaje de fin de año mostrándose "absolutamente seguro" de que "la Canarias que vamos a construir entre todos será mejor, más justa y próspera que la que dejamos atrás", unas palabras con las que ha vuelto a llamar a la unidad para afrontar los retos de los próximos años.