El año de la Princesa Leonor: mayoría de edad, jura de la Constitución e inicio de su formación militar

El 2023 será sin duda un año que quedará grabado en la memoria de la Princesa Leonor ya que su mayoría de edad la ha convertido oficialmente en heredera al trono, hecho que quedó sellado con la jura de la Constitución en sesión solemne ante las Cortes. Además, la Princesa de Asturias, ya dama cadete Borbón Ortiz, ha iniciado su formación militar para su futuro cometido como capitana general de las Fuerzas Armadas. "Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad" porque "no hay mayor orgullo", aseguró la Princesa Leonor tras recibir el collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real después de haber jurado la Carta Magna el pasado 31 de octubre. En el que hasta ahora ha sido el discurso más importante de su vida, pidió a todos los españoles su confianza y se comprometió a observar "un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos". Asimismo, recalcó que cumplirá con sus obligaciones "con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia". Previamente, había cumplido con el acto protocolario de jurar la Constitución sobre el mismo ejemplar que lo hizo su padre el 30 de enero de 1986. "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y fidelidad al Rey", pronunció la Princesa de Asturias, cuyas palabras, seguidas atentamente por los Reyes, fueron recibidas con un sonoro aplauso durante varios minutos de la Cámara. Ya en Palacio, subrayó que con dicho juramento se había comprometido "solemne, formal y públicamente" con los principios democráticos y los valores constitucionales de España, que dijo asumir "plenamente", al tiempo que confió en corresponder "con la mayor dignidad y con el mejor respeto" su responsabilidad para con el país. AGENDA MÁS CARGADA Este acto fue la culminación de una agenda más cargada en los últimos meses para la heredera del trono, a la que además de en la entrega de los premios que llevan su nombre, los Princesa de Girona primero en julio y los Princesa de Asturias en octubre después, se la vio nuevamente en el desfile del 12 de octubre y que por primera vez asistió a la posterior recepción en el Palacio Real, donde departió con los invitados. La Princesa Leonor también fue testigo de excepción de la inauguración solemne de la XV Legislatura el pasado 29 de noviembre en el Congreso de los Diputados por el Rey, quien ante diputados y senadores defendió con firmeza la Constitución y esgrimió que reivindicar la Transición no supone "mirar con nostalgia al pasado". Los Reyes no han ocultado su orgullo en todos los actos públicos en los que han arropado a su hija, intercambiando con ella gestos y algunas palabras en muchos de ellos, como cuando durante la recepción del 12 de octubre el monarca explicó a su hija quién era Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a quien saludó calurosamente y se acercó ante sus problemas de movilidad. Felipe VI incluso lo verbalizó durante su intervención con motivo de la entrega de los Princesa de Asturias, cuando dijo que tanto él como la Reina Letizia están "muy orgullosos" por el "sentido del deber" y la "ilusión" con la que su hija mayor está afrontando su futuro. El Rey también ha aprovechado esos actos para intentar ir inculcando a la Princesa de Asturias su forma de ver y entender el rol que está llamada a desempeñar en un futuro y para hacerle ver la importancia de la democracia y de la Constitución para España. Así, en su discurso del 31 de octubre, el monarca quiso hacer ver a su hija, y a la generación que ella representa, que "la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día" y que requieren "de un cuidado continuo y de una mejora permanente". Asimismo, le recordó que su deber es "cumplir y respetar" la Constitución y que este deber "prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración". PREPARACIÓN DE LA HEREDERA Todos estos actos forman parte de la preparación que, ya desde su nacimiento pero ahora con mayor dedicación, está recibiendo la Princesa Leonor de cara al día en que tenga que ocupar el trono. Tras completar el Bachillerato en Gales --donde ahora estudia su hermana la Infanta Sofía--, la heredera comenzó el pasado agosto en la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza su formación militar. La futura capitana general recibió primero el sable que la acredita como dama cadete y el 7 de octubre cumplió con la protocolaria jura de la bandera, acto al que acudieron los Reyes y con el que materializó su compromiso de servir a España. Con ello, completó el primer curso de formación y dio comienzo al segundo curso. El próximo año la Princesa de Asturias continuará su instrucción militar en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, donde se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y al año siguiente la completará en la Academia General del Aire y el Espacio en San Javier (Murcia). Será entonces cuando la heredera inicie sus estudios universitarios.