Bordalás: "No hemos hecho nada, queda un mundo"

Getafe (Madrid), 31 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, rebajó la euforia que se vive alrededor de su equipo, en un buen momento tras los últimos resultados, y dejó claro que el conjunto azulón aún "no ha hecho nada" porque "queda un mundo" para que termine la temporada.

En la octava posición de LaLiga EASports, a cinco puntos de las plazas europeas, el Getafe se enfrentará este martes al Rayo Vallecano en el estadio Cívitas Metropolitano. Deberá cumplir un partido de sanción lejos del Coliseum y Bordalás analizó la situación de su equipo antes de su primer compromiso del año 2024.

"La verdad es que la vuelta al trabajo ha sido buena. Hay que recuperar las sensaciones con las que nos fuimos antes del parón. Trabajamos para el siguiente partido. Se agradece lo que se ha hecho hasta la fecha pero nada de lo que se ha hecho nos va a servir para lo que viene, lo más importante de la temporada. Empezamos un nuevo año con la máxima ilusión y confianza", dijo.

"El presidente me conoce. Sabe que la presión me la pongo yo mismo porque soy un entrenador muy exigente y riguroso. Me exijo cada día al máximo. Pensamos en partido a partido, paso a paso y no pensar a largo plazo porque es un error. No hemos hecho nada, la temporada es larga y queda un mundo. Tenemos que seguir trabajando con mucha dedicación y el día a día nos dirá dónde estamos", añadió.

"Estamos a mitad de temporada, me gustan los balances a final de curso. Pero 2023, lo poco que estuvimos, fue una alegría inmensa porque era difícil (el Getafe se salvó en la última jornada). Pero miro el presente y cuando acabe la temporada haré balance de lo que fue el curso 2023/24", apuntó.

Para Bordalás, el encuentro en el Cívitas Metropolitano servirá como una motivación más para el Getafe, al que, reconoció, le habría gustado enfrentarse al Rayo Vallecano en su estadio.

"Pero vamos a tener a nuestra afición apoyándonos en el Metropolitano y vamos a ver si les damos una alegría. No va a ser fácil ni mucho menos. Trabajamos para estar enchufadísimos. Lo anterior no sirve. Lo importante viene ahora. En el fútbol se vive el momento. Si alguien piensa que si lo que hemos hecho sirve para el futuro, está en un error muy grave. Hemos venido a sufrir en los entrenamientos para luego disfrutar los fines de semana en la competición", manifestó.

Asimismo, habló sobre el Rayo Vallecano, al que definió como un "buen equipo" que no ha sacado los resultados que "merecía" y que es "competitivo" con un "plus extra" para enfrentarse al Getafe en el primer partido de 2024.

"Somos conscientes de ello y tenemos que estar a un nivel altísimo si queremos una victoria. Trabajamos para ello. Es un rival que está haciendo una gran temporada y va a ser un partido bonito", comentó.

Además, no quiso decir cuál es el tercer equipo de la Comunidad de Madrid después del Real Madrid y del Atlético: "Nunca he pensado ni quien es el primero, ni el segundo ni el tercero. Me preocupa solo el Getafe, trabajar bien y crecer. No pongo escalafón a ningún equipo. Respetamos a todos y sólo me preocupa el Getafe", explicó.

También se refirió a Enes Ünal, convocado la pasada jornada para el partido que el Getafe empató ante el Atlético de Madrid (3-3) después de superar una grave lesión de rodilla. El delantero turco no jugó ni un minuto y frente al Rayo podría tener opciones de volver a pisar un terreno de juego.

"Está trabajando con normalidad con sus compañeros desde hace un tiempo. Estamos contentos todos. La recuperación ha sido fantástica, ha cumplido los plazos. Le falta el ritmo de competición. En función de las necesidades y del partido iremos dándoles si podemos minutos si lo requiere el momento. Para que recuerde sensaciones y se recupere a un jugador importante para el equipo".

Sobre los fichajes del mercado de invierno, manifestó que habla "cada día" prácticamente con su presidente, Ángel Torres: "Estamos de acuerdo en todo. Siempre intentando suplir las bajas que se produzcan e intentar mejorar el equipo. Ahora no puedo hablar de ningún jugador salvo que lleve el escudo del Getafe en el pecho. Mi obligación como entrenador es pensar en la plantilla que tenemos y a ver qué nos depara el mercado de fichajes. Pero solo nos preocupa el día a día".

Por último, analizó la opción de que el Getafe cuente con un nuevo estadio: "Me parece fantástico. Es una gran iniciativa y un gran proyecto. Todos los que formamos parte de este Getafe lo esperamos con una gran ilusión. Los que estamos inmersos a nivel profesional en el fútbol sabemos que eso va a ser dar un paso adelante para crecer como club", culminó. EFE

jjl/jpd