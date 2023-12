Azcón: "No vamos a permitir que los vergonzosos pactos con el independentismo nos releguen como españoles de segunda"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pronunciado este domingo su discurso de fin de año, el primero desde su llegada al cargo, donde ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al reiterar que "en ningún caso" van a permitir que "los vergonzosos pactos con el independentismo nos releguen a los aragoneses como españoles de segunda". Azcón ha grabado su primer discurso de fin de año en diferentes localizaciones exteriores e interiores del edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, con un especial protagonismo del escudo de Aragón, que en 2024 cumple 525 años. En su intervención, emitida por la televisión autonómica, el presidente ha recordado que "cuando nos preguntamos por qué Aragón y España se han transformado extraordinariamente en las últimas cuatro décadas, no podemos olvidar que ha sido gracias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía que de ella emana". Así, ha recalcado que es bajo su paraguas donde se han desarrollado todos los derechos y la libertad individual, por lo que, "ante los ataques de quienes están dispuestos a romper ese marco constitucional, resulta vital reforzar el compromiso con la Constitución y el Estatuto". De este modo, Azcón ha subrayado que, al igual que Aragón acepta "los mismos deberes" que el resto de españoles, exige "los mismos derechos y las mismas oportunidades". "Los aragoneses no queremos más, pero nunca nos conformaremos con menos", ha sentenciado. RECUERDO A LOS 'PADRES DE LA CONSTITUCIÓN' El presidente autonómico ha recordado también a los diputados y senadores aragoneses que participaron en el proceso de elaboración de la Constitución de 1978, a los que hace unas semanas ha entregado el premio Gabriel Cisneros, que lleva precisamente el nombre del turiasonense 'padre de la Constitución'. "Ellos son el máximo ejemplo del interés y la ilusión con que el conjunto de los aragoneses y los españoles hemos participado en la construcción de un futuro común desde la concordia, el respeto y el encuentro", ha afirmado. En palabras de Azcón, "su testimonio de lo que fue una transición democrática ejemplar debe ayudar a comprender nuestra Carta Magna como la gran obra de convivencia que es y cuya vigencia persiste en plenitud". BALANCE DE LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE GOBIERNO El presidente 'popular' ha relatado cómo, en las pasadas elecciones de mayo, "la democracia resonó en cada rincón de Aragón" y el pueblo "se expresó claramente en las urnas", lo que generó el actual Ejecutivo de coalición entre PP y VOX. No obstante, ha incidido en que el presupuesto de 2024, "el mayor de la historia de la Comunidad Autónoma", ha sido aprobado por cuatro fuerzas políticas --PP, VOX, Teruel Existe y PAR--. Unas cuentas, ha continuado, "para desarrollar un Aragón mejor para todos". En ese sentido, ha destacado el incremento del gasto social, de entre el 10% y el 12% en sanidad, educación y políticas sociales, que permiten revertir "recortes" aplicados en la legislatura anterior como el de las ambulancias. A ello ha sumado "una fiscalidad más justa y reducida", que ayude a las familias y las empresas y que sea capaz de desarrollar la economía y atraer inversiones. Ese "Aragón mejor para todos" del que habla Azcón debe abordar también "con decisión" y con partidas económicas suficientes retos como los de la despoblación, la vertebración territorial y la extensión de servicios de calidad a toda la comunidad. ESTABILIDAD Y LEALTAD INSTITUCIONAL Para el presidente autonómico, también son fundamentales "la estabilidad y la lealtad institucional" para llegar a acuerdos como los suscritos en la reciente Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluyen proyectos estratégicos como la Nueva Romareda, o la mejora "sustancial" de la financiación municipal con las otras dos capitales y con el resto de municipios a través del Fondo Local. En materia económica, pese a reconocer que las perspectivas para 2024 señalan "una ralentización de alcance global", ha remarcado que el Ejecutivo aragonés va a seguir trabajando para impulsar los sectores productivos y continuar atrayendo empresas e inversiones que generen riqueza y trabajo. "Mantenemos una confianza inquebrantable en el futuro y en nuestra capacidad para aprovechar oportunidades y ventajas competitivas que nos diferencian", ha remachado. Azcón ha resaltado también la capacidad logística y de producción energética que tiene Aragón que, junto a la disponibilidad de espacio, la cultura empresarial, laboral y formativa y la calidad de vida, son "palancas de desarrollo" que atraen a grandes empresas tecnológicas, como Becton Dickinson, Amazon o Microsoft. Sin embargo, ha insistido en que es "imprescindible" una nueva financiación autonómica que sea "justa, solidaria y adecuada" a los parámetros demográficos y territoriales de Aragón, así como en la necesidad de que lleguen ayudas estatales al proyecto de fábrica de baterías eléctricas de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). También ha emplazado al Gobierno central a que participe en el Plan Pirineos para impulsar las comarcas más septentrionales, a que establezca las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel al 20% y uno al 1% anual y a que culmine las grandes obras de carreteras, ferroviarias e hidráulicas pendientes, que "acumulan décadas de retraso y son esenciales para nuestro crecimiento y proyección". Azcón ha concluido su discurso deseando "lo mejor de corazón" para el año 2024.