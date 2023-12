Ayuso despide el año poniendo la región de contrapreso a las "políticas de desigualdad y enfrentamiento" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido este domingo el año en un mensaje que ha lanzado a los madrileños poniendo a la región como contrapeso a las "políticas de desigualdad y enfrentamiento" del Gobierno de España. Su discurso, emitido esta noche en Telemadrid, ha sido grabado en la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad que ha celebrado el XXV aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial. "Hace 25 años Alcalá dejó de ser totalmente de los alcalaínos para pasar a ser, en parte, de todo el mundo. Un orgullo para su maravillosa gente", ha enfatizado. A continuación, Ayuso ha valorado 2023 como "políticamente agridulce". Agradece que le dieran la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas para así "trabajar para todos los ciudadanos, con serenidad, en una España muy revuelta". "El grave error de la amnistía, de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas, de elegir políticas comunistas que sólo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento, hacen imprescindible la fortaleza del Gobierno de Madrid. Hacen que nuestro papel como motor de España, puerta de entrada de vanguardias y nuevas políticas, de alianzas y apertura, prosperidad y alegría, sea aún más importante", apunta. La presidenta regional recalca que eso les permite continuar con las políticas que les han situado "a la cabeza de toda España" en índices económicos, de turismo, de logros sanitarios, de cultura, de esperanza de vida, de educación, de productos agroalimentarios, de desarrollo de nuevas tecnologías, "de ilusión por la novedad, por la vida en libertad y en plenitud, por esforzarnos, prosperar, crear y pensar a lo grande". Ayuso ha asegurado que su Gobierno no solo "gestiona bien", sino que también iene "un deber moral y ético con todos los españoles". "Como dijo el Rey en Nochebuena: 'Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia'. La desigualdad y la división entre españoles nos va a crear problemas en Madrid", ha destacado. Por eso, la titular del Ejecutivo autonómico ha llamado a defender la Constitución y la convivencia como "el mayor y mejor trabajo diario". "Entre nosotros y con todos. Vengamos de donde vengamos. No debemos consentir que nadie levante muros. Una sociedad enfrentada está condenada al fracaso, la ruina y la frustración. En nuestra región no hay espacio para el resentimiento. Nuestro compromiso es con la concordia y la libertad. No perdamos nunca la confianza de los unos en los otros, ni permitamos que nada quiebre nuestros afectos y nuestras ganas", ha subrayado. Su compromiso para 2024 es entonces, defender el modelo de convivencia "en la que nadie está por encima de la ley; donde se preserva la independencia de los jueces y en la que se respeta al que piensa diferente". "Una región que está al servicio de la España de todos; que no olvida a las víctimas del terrorismo y se sabe representada por los símbolos nacionales: la bandera, el himno y el escudo", precisa. Al hilo, la presidenta ha defendido al Rey como "árbitro de la democracia y garante del marco constitucional y la unidad e igualdad ante la Ley". "La Monarquía es la forma política del Estado que eligieron todos los españoles y nuestra obligación es respetar y preservar este mandato. Como lo es hacer lo mismo con la Constitución, nuestro mejor modo de entender la vida en libertad, sin muros, en convivencia", considera. RECUERDO PARA QUIENES LO PASAN Y LO HAN PASADO MAL En su mensaje de Fin de Año, Díaz Ayuso ha indicado que aunque ha sido un año "económica y socialmente bueno" en Madrid, ha habido momentos malos, como la DANA que afectó en septiembre a municipios del suroeste. "Estamos trabajando para solucionar los daños, pero soy consciente de que, en muchos casos, las pérdidas más profundas no son materiales", asevera. En ese punto, también ha recordado a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro. Además, la presidenta se ha dirigido "de corazón" a las personas que sufren, a quienes están solas, enfermas o que atraviesan dificultades económicas. "A todos aquellas que, por la causa que sea, no pueden vivir la aventura de la vida en plenitud y sólo quieren que se cuente con ellas. Nada de lo que les ocurre nos es ajeno. Y desde la Comunidad estamos haciendo cuanto está en nuestras manos para serles útiles", sostuvo. Por eso, ha continuado Ayuso, el 90% de los nuevos Presupuestos regionales, "que son los más potentes de su historia", está destinado a políticas sociales, "a seguir mejorando la mejor sanidad de Europa, una de las mejores educaciones de España, las políticas de familia y los servicios sociales más avanzados, la vivienda, el transporte...". Ayuso ha trasladado también su agradecimiento a las personas que velan en estas fechas por la salud y seguridad de los madrileños. "A los sanitarios, jueces, policías, guardias civiles y vigilantes; a bomberos, transportes y protección civil, a los que garantizan el funcionamiento de los servicios esenciales, a los trabajadores o voluntarios. A todos los que pasan estas fechas fuera de sus casas en cumplimiento del deber: FFAA, misioneros, funcionarios...", ha enumerado. LA "FORTALEZA" DE MADRID Por otro lado, Isabel Díaz ha explicado que la Comunidad de Madrid ha bajado impuestos y se ha consolidado como el "motor económico" de España: "Crecemos por encima de la media, lideramos la creación de empresas, la atracción de inversión extranjera. Somos la región que crea más empleo y récord de afiliados a la Seguridad Social. Somos la región de moda, la de la prosperidad, las ganas y la alegría. La Comunidad es tan atractiva que cerraremos este 2023 con 14 millones de turistas", ha detallado. En ese momento, ha puesto tres ejemplos de esa "fortaleza", como la inauguración de "la mayor infraestructura educativa", el Instituto Público de Montecarmelo; la "mayor obra sanitaria de Europa", el nuevo edificio del 12 de Octubre; y el "mejor quirófano del mundo", que está en el Gregorio Marañón. "Nuestros centros sanitarios siempre se sitúan a la cabeza de todos los rankings", ha apostillado. Para 2024, la dirigente madrileña espera buenas noticias, como los detalles de la llegada de la Fórmula 1 a Ifema y otros grandes eventos. "En digitalización de servicios públicos, la Historia Social Única va a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Agiliza trámites, mejora el diagnóstico y los servicios sociosanitarios se personalizan para ser más eficaces", ha agregado. Ayuso también ha adelantado que el año que viene acabarán las obras de otras 4.000 nuevas viviendas del Plan VIVE, ampliarán el Parque Nacional del Guadarrama; y el nuevo Ballet Español de la Comunidad "será un polo de atracción de talento, una obligación con la cultura española". Igualmente, ha avanzado que Madrid "va a ser ejemplo nacional e internacional en actuaciones bien meditadas, ejecutivas, prácticas y eficaces para ayudar a la juventud y a la población en general para combatir la dependencia a las drogas y otras adicciones que restan libertad y destruyen proyectos de vida". Por último, la titular del Ejecutivo autonómico ha resaltado que Madrid tiene la "inmensa fortuna" de ser región capital de España. "Tenemos un legado histórico y cultural único en el mundo que debemos mejorar para dejar en herencia a los que están por venir. En la región de todos, donde se viene a vivir en paz, a ser cada uno lo que quiera ser, a decidir cómo emprender, ganarse la vida, formarse o crear una familia según se elija. Y encarar esta maravillosa aventura diaria que es la vida en libertad. Y si somos capaces de contagiar nuestro entusiasmo, haremos también la mejor España", ha concluido.