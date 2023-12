Sumar activa en enero la preparación de su ponencia política y mantiene el plazo de la asamblea junto al ciclo electoral

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha afirmado que en enero habrá avances en los primeros trabajos de preparación de la ponencia política, uno de los documentos relevantes de su asamblea constitutiva. La formación que lidera Yolanda Díaz mantiene su hoja de ruta para culminar en el primer trimestre de 2024 cita congresual, adaptándose a las necesidades de campaña para los comicios de Galicia y Euskadi. Y también se darán pasos de implantación territorial del proyecto liderado por Yolanda Díaz durante el año que viene. "Sumar no es un lugar de sustitución de fuerzas políticas sino que es un lugar de acomodación fundamentalmente de los ciudadanos y también de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE", ha desgranado Lois en una entrevista con Europa Press. Respecto a la próxima asamblea de Sumar, Lois ha destacado que "no cabe duda" de que van a estar pendientes de las necesidades de campaña, ante los comicios de Galicia (ya convocados el 18F) y Euskadi, que "pueden condicionar unos días arriba o abajo". No obstante, ha comentado que en enero y febrero se podrán ver los primeros pasos de este proceso asambleario, dado que el cronograma es que en primavera ya esté completado. Lois es la encargada junto al diputado Íñigo Errejón de coordinar la elaboración del documento político. Tras un par de reuniones "muy fructíferas" se han puesto "deberes", con vistas a que en enero ya se pueda avanzar en las primeras reflexiones y propuestas de un texto donde hay puestas "muchas ilusiones" para reforzar su proyecto político, con gente "muy talentosa" dedicada a esa labor. IMPLANTACIÓN TERRITORIAL Asimismo, ha destacado que Sumar es un movimiento "democrático" y "social" que trabaja conjuntamente con otras fuerzas políticas, para añadir que su despliegue territorial no se quedará solo en Euskadi y Galicia sino que continuará también durante todo el año que viene. "Tenemos trabajo sostenido en el tiempo durante todos estos meses atrás también en Asturias, en Andalucía, en Valencia, en Castilla y León... La voluntad de Sumar es ser una plataforma, un espacio y un movimiento que acomoda las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Es un trabajo también de innovación democrática, de acomodo de la izquierda que sí o sí pasa por ese compromiso en implantarse y trabajar desde los diferentes territorios", ha reflexionado. A su vez, ha remarcado que fuerzas políticas como Más Madrid o En Comú Podem, referentes en sus comunidades, están aportando en la Ejecutiva provisional de Sumar, como pasa también con representantes de la sociedad civil. LOS INSCRITOS SON SEÑAL DE LA FUERZA DE SUMAR La portavoz parlamentaria ha ensalzado que Sumar ya dispone de un número "muy importante de inscritos", con más de 70.000 a nivel nacional de los cuales más de 3.000 pertenecen a Galicia, donde recientemente se constituyó como partido en la comunidad y dispone de una promotora con 50 miembros, con distintos perfiles de la esfera progresista. Unas cifras, según ha desgranado, que revela esa "energía" y "fuerza" ciudadana que ha empujado a Sumar, que como se vio en las elecciones generales fue "decisiva" para mantener el Gobierno progresista en el país. CENTRADOS EN GOBERNAR TRAS LA RUPTURA CON PODEMOS Respecto a la relación con Podemos, Lois ha explicado que ya fueron claros y ya valoraron internamente la "salida unilateral" del grupo plurinacional por parte de los morados, por lo que están centrados en "gobernar" y "empujar" las medidas del acuerdo de coalición, que es lo que importa a la gente. Y es que está convencida de todos son conscientes de que el adversario del Ejecutivo progresista son las derechas, con un PP muy "echado al monte" y que ha apostado por mirar a la extrema derecha de Vox, como se ve en los gobiernos que comparten en diversas comunidades autónomas. Prueba de esta deriva de los populares, ha proseguido, es la elección de Miguel Tellado como portavoz del PP en el Congreso, un perfil elegido para la "bronca" y tono duro en el hemiciclo, en lugar de optar por una persona que "centre" al partido o facilite el diálogo.