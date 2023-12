Sánchez ensalza la respuesta "serena" del PSOE al "acoso" y defiende la convivencia: "Depende más que nunca de nosotros"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ensalzado la respuesta "serena" de los militantes socialistas ante el "intolerable acoso vivido" en las sedes de la formación. "La convivencia depende más que nunca de nosotros, de un PSOE que no se deja arrastrar por la pendiente del improperio y la intransigencia", ha subrayado Sánchez en una carta que ha enviado este sábado a la militancia del PSOE. En la misiva, enviada con motivo del fin de 2023, Sánchez ha señalado que durante este año el PSOE ha vivido "momentos duros" como la "respuesta intransigente y airada con la que la ultraderecha y la derecha encajaron el resultado electoral y la continuidad del proyecto progresista". Esta respuesta, ha lamentado, se basó en la "proliferación de insultos y el intolerable acoso vivido a las puertas" de las sedes socialistas. En este sentido, ha llamado a los militantes a "hacer notar" que la "polarización no es simétrica". "De un lado, se profieren insultos, del otro se reciben; de una parte, se promueve el asedio, del otro nos vemos asediados", ha señalado, para agradecer "especialmente la respuesta serena a los asedios y la respuesta educada frente a los insultos". Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha destacado que el PSOE se identifica "plenamente con la Constitución" y ha incidido en que esta "no es un objeto para alzar frente al oponente sino un espacio de convivencia y de acogida, incluso a quienes recelan de la propia Carta Magna". Así, ha llamado a los militantes "a perseverar en esta actitud de respeto ante quien piensa de forma distinta", un respeto que, ha agregado, "es compatible con la defensa firme" de las ideas del PSOE. BALANCE DE 2023 Y RETOS PARA 2024 Por otra parte, Sánchez, que ha manifestado sentirse "orgulloso" de ser secretario general del PSOE "en este momento", ha señalado que 2023 ha sido año de "retos y desafíos" que llega a su fin de "la mejor manera posible", con "un gobierno de coalición progresista para España" que está "volcado en la modernización" de España y "la conquista de nuevos avance sociales". Asimismo, ha reivindicado que este Ejecutivo "ha culminado con éxito la presidencia del Consejo Europeo en este semestre". De cara a 2024, se ha marcado como objetivos dar un nuevo impulso al bienestar, al crecimiento económico y a la justicia social con políticas socialdemócratas como "las que han permitido cerrar 2023 como el país con más crecimiento, con más creación de empleo y con menos inflación de entre las grandes economías de Europa". En concreto, ha remarcado que seguirán revalorizando las pensiones para que mantengan su poder adquisitivo y aumentando el salario mínimo para que "nunca más se sitúe por debajo del 60% del salario medio". "Un nuevo año para dar un nuevo impulso a políticas que garanticen nuevos derechos y prosperidad para la mayoría social, muy especialmente para quienes más lo necesitan. Con ambición y valentía. Con más ganas que nunca y con toda la determinación para superar cualquier reto que nos depare el destino", ha añadido Sánchez de cara a 2024, un año en el que desea que llegue la paz a lugares "necesitados de ella".