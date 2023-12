Salva Camps: "Ha sido un partido muy físico y muy duro"

Girona, 30 dic (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Salva Camps, destacó tras la derrota de este sábado contra el Baskonia (85-93) que "ha sido un partido muy físico y muy duro" y lamentó que "cuando juegas contra un equipo de este nivel si cometes un error táctico te castiga y así ha sido durante muchos momentos".

"Pero aun así el equipo ha mantenido la cara al partido. Pese a ir por debajo en el marcador ha continuado luchando y defendiendo y ha sido capaz de casi volver al partido en el último cuarto", destacó antes de apuntar que es "difícil" ganar cuando el equipo rival tira 30 tiros libres.

En ese sentido Camps reconoció que el equipo tiene que "mirar, analizar, valorar y mejorar este aspecto porque algo pasa en las tres últimas jornadas", porque le falta "ese puntito de experiencia, de serenidad, de hacer la falta en el momento anterior al tiro".

Aunque no quiso poner el foco sobre los árbitros, afirmó que "hay algunas acciones que por supuesto son errores nuestros, pero los 30 tiros libres no".

También señaló que los colegiados no pitaron ni falta en la acción en la que Juani Marcos se rompió la nariz: "Parece ser que fue un acto o un golpe involuntario, pero no se pita la voluntariedad de las acciones. Se pita si hay un golpe o no".

El entrenador argumentó que con la lesión de Marcos en la primera parte las rotaciones del Girona fueron "más cortas y costó mantener el nivel físico".

A pesar de la derrota enfatizó que no tiene "nada que decir a los jugadores, más allá de que esta es la línea a seguir porque el día a día es muy bueno". EFE

