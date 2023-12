Podemos Galicia concurrirá porque sus ideas "no pueden quedar huérfanas" y defiende que la decisión fue "autónoma"

Podemos Galicia ha confirmado su intención de presentarse a las próximas elecciones autonómicas con una lista que encabezará la ganadora de las primarias internas, la ex concejala coruñesa Isabel Faraldo. "Somos una fuerza política modesta, pero hay un sector de la sociedad que comparte nuestras ideas y no pueden quedar políticamente huérfanas", han manifestado a Europa Press fuentes de la formación morada en Galicia. Estas mismas fuentes han subrayado que la decisión ha sido "autónoma y democrática", al ser preguntadas si creen que el posicionamiento de Pablo Iglesias con el editorial de Canal Red ha sido determinante a la hora de decantar la consulta, que duró dos días y en la que votaron, según los datos aportados por la formación 2.513 inscritas. "La militancia ha tomado la decisión de forma democrática y autónoma. Nosotros planteamos la consulta precisamente para que la militancia decida", ha expresado estas mismas fuentes, que aseveran: "En Podemos se manda obedeciendo". En este sentido, Podemos Galicia se sitúa como "una fuerza política modesta", pero sostiene que "hay un sector de la sociedad que comparte nuestra ideas y no pueden quedar políticamente huérfanos". RESULTADO DE LA CONSULTA Concretamente, el 62,36% de los inscritos de Podemos Galicia ha rechazado concurrir en coalición con Sumar para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, frente al 36,25%, que sí apostó por ir juntos a los comicios con la formación que lidera Yolanda Díaz. Del total, 1.567 inscritos han votado en contra de unirse electoralmente con Sumar, frente a 911 que sí abogaban por una lista conjunta. De esta forma, ha quedado frustrad la unidad de la izquierda 'rupturista' que se había tratado de forjar para esa cita electoral entre Sumar, Podemos e IU, que sí aprobó la coalición y que, según las fuentes consultadas por Europa Press, mantiene sus decisiones al margen del posicionamiento de Podemos. Los inscritos de Podemos Galicia se han mostrado, así, contrarios a una alianza electoral con el proyecto de Yolanda Díaz, en línea con la ruptura a nivel estatal que se produjo ya en el Congreso, cuando los morados salieron del grupo Sumar y se fueron al Mixto. IGLESIAS APOSTÓ POR EL NO Tras anunciarse el preacuerdo el pasado miércoles en un acto en Santiago de Compostela, con la presencia de Yolanda Díaz, la dirección estatal de la formación morada marcó distancias y especificó que Podemos Galicia tenía autonomía y serían los inscritos quienes decidirían si era bueno o malo. Pero al arranque de la consulta, figuras históricas ligadas al partido sí marcaron opinión sobre el criterio que debía primar en la consulta. Así, el exlíder del Podemos Pablo Iglesias recomendó en una editorial de Diario Red, el medio que dirige, rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG. Mientras, el cofundador del partido Juan Carlos Monedero difería de Iglesias y defendía votar sí a concurrir junto a Sumar a las elecciones gallegas para no fracturar la izquierda, pese a que su oferta a Podemos era "arrogante" y una "trampa". En redes sociales, el coordinador autonómico de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ya ha dio las primeras pistas al respecto de qué haría la formación morada al escribir en redes sociales que las bases en Podemos son las que mandan y que la consulta muestra que el partido debe ir en coalición con la formación ecologista Alianza Verde a estas elecciones, con las que había suscrito ya antes un acuerdo. "Es momento de ser consecuentes y seguir la hoja de ruta marcada por nuestra militancia", ha desgranado. LA LISTA OFICIALISTA, LA MÁS VOTADA Las bases de Podemos Galicia también se han dictaminado sobre las primarias para elegir la candidatura a los comicios y el cabeza de lista, donde se ha impuesto con un 41,66% de los votos la lista oficialista 'Transformar Galicia', encabezada por la exconcejala de A Coruña Isabel Faraldo, sobre la lista crítica 'Rexurdir Galicia' que logra un 34,66% del apoyo de las bases de la organización. En este caso ha habido un importante volumen de voto en blanco, en concreto, un 23,68% del voto final. El preacuerdo que se había fraguado reservaba para los morados el segundo puesto de la circunscripción por A Coruña y el primero por Lugo, así como el tercero de Ourense y el cuarto por Pontevedra, mientras que Sumar se queda con el primer puesto en A Coruña y Pontevedra, con más posibilidades de lograr escaño. Además, se dejaba a Sumar el cabeza de lista, en este caso Marta Lois, así como la marca electoral y la portavocía parlamentaria del futuro grupo parlamentario. Y unido a ello, se explicitaba el compromiso de Podemos de permanecer en dicho grupo toda la legislatura, tras la fractura a nivel estatal en el Congreso. HABLÓ "ALTO Y CLARO" Este sábado también se ha pronunciado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha destacado que la militancia del partido en Galicia ha dicho "alto y claro" que la formación morada debe estar presente en las elecciones del 18 febrero y su proyecto político debe ser "respetado". Tras esta decisión, Belarra ha enfatizado que en su formación las decisiones importantes las toma la gente y, en consecuencia, una "amplia mayoría" de inscritos ha dicho "alto y claro" que el proyecto transformador de Podemos tiene que estar presente en las próximas elecciones gallegas". La secretaria general de los morados ha trasladado también su enhorabuena a la exedil de A Coruña Isabel Faraldo, la más votada en las primarias internas para elegir candidatos al 18F, y ha resaltado que es la "mejor" cabeza de cartel. Por último, Belarra ha reflexionado que esta consulta evidencia que la gente de Podemos quiere su proyecto "sea respetado" y está "orgullosa" de lo que es el partido morado, tanto por lo realizado como por el futuro que tiene por delante. "Somos la única organización en la que no mandan los dirigentes sino la gente. Sí se puede", ha concluido. SUMAR GALICIA PASA PÁGINA Por su parte, Sumar ha lamentado la decisión de las bases de Podemos Galicia de rechazar el preacuerdo de coalición electoral para las elecciones del 18 de febrero y ahora se centra en conseguir ser clave para el cambio político en esta comunidad. "Lamentamos la decisión. Nosotros hemos hecho lo que debíamos", han trasladado fuentes de Sumar a Europa Press. Desde la formación que lidera Yolanda Díaz han enfatizado que existe una "oportunidad histórica" el 18F para "sacar a Galicia de la parálisis" y que "corra el aire en la Xunta", en referencia al objetivo de desbancar al PP del gobierno autonómico. Por tanto, desde Sumar han proclamado ya se vuelcan en la contienda electoral. "Nosotros estamos a eso y solo a eso", han enfatizado para pasar página tras la decisión de Podemos Galicia.