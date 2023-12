Nogueras (Junts) insiste en que muchos jueces de la cúpula judicial española "han prevaricado"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido en que muchos jueces de la cúpula judicial española "han prevaricado". En una entrevista en 'VilaWeb' recogida este sábado por Europa Press, ha afirmado que le pareció "excesivo" el comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre sus palabras contra los jueces en el Congreso, pero que no le sorprendió. Según ella, la cúpula judicial española, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Supremo "no tienen competencias para decir a una diputada lo que puede decir y lo que no puede decir". "Hemos normalizado que nos caigan querellas y que nos sentemos en el banco de los acusados por ser independentistas, por decir aquello que todo el mundo sabe: que la cúpula judicial española es parcial", ha señalado. CADA PIEZA "SERÁ JUZGADA" Al preguntársele si Junts pedirá la comparecencia de los jueces en las comisiones de investigación a pesar de que el PSOE no quiere que estos comparezcan, ha respondido que "no habrá vetos por parte de nadie de las personas que tienen que comparecer". Ha afirmado que cada pieza "será juzgada donde le toca", pero ha considerado imprescindible una comisión de investigación porqué, en sus palabras, hay cosas que no se dicen y que se tienen que empezar a decir. En esta línea, ha señalado que la comisión de investigación es una parte de todo lo que debe pasar: "Yo estoy convencida de que toda esta gente pagará lo que ha hecho. Y no me refiero solo a los jueces que creo que han prevaricado". "NO HAY LEGISLATURA" SIN JUNTS Preguntada por si el PSOE boicotea la ley de amnistía por la puerta de atrás, ha respondido que no cree que le convenga hacerlo: "La única cosa que le puede pasar es que deje de tener la mayoría que ahora necesita para continuar gobernando". "Si no está el apoyo de Junts, no hay legislatura. Lo tenemos clarísimo y se lo hemos dejado clarísimo. Si te toman el pelo una vez, es culpa del otro. Cuando te lo toman dos o tres, es culpa tuya", ha asegurado.