Monasterio advierte que reforma del artículo 49 pactada por PSOE y PP es el primer paso para "normalizar lo que vendrá"

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha advertido que el pacto entre el PP y PSOE para reformar el artículo 49, "aparentemente para algo que a todos parece bien, el cambio del término de 'disminuido' por 'discapacitado'", lo que realmente esconde es "una reforma a la Constitución para lo que vendrá luego". "Realmente lo que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo es acostumbrarnos, normalizar lo que es una reforma a la Constitución para lo que vendrá luego. Y si no ya os acordaréis de mis palabras", ha manifestado en un comunicado. PP y PSOE "están de acuerdo, como siempre, en hacer unos pactos de Estado para dar a los enemigos de España lo que no se les tiene que dar. Esto lo llevan haciendo años poniéndose de acuerdo para sacrificar y entregar lo que es de todos los españoles, la igualdad, la libertad y la Constitución, a cambio, en este caso, de unos votos para unos escaños y no salir de Moncloa", ha argumentado. En el caso de Feijóo, Monasterio cree que lo hace a cambio de que Sánchez "haga las reformas que él piensa que tiene que hacer pero que no se atreve a contarle a sus votantes". "Veremos dentro de unos meses cómo es el engaño, cómo es ese pacto para un encaje para Cataluña, para traicionar a todos los españoles. Vox estará siempre enfrente, estará siempre del lado de la verdad, de la libertad, de la Constitución y la de la defensa de la Nación española, que para eso nacimos", se ha comprometido. LEY TRANS Y LGTB Rocío Monasterio también defendido que gracias a su formación política se han modificado las leyes Trans y LGTB en el Parlamento madrileños, normas "que afectan a los más vulnerables y manipulables, los niños" consiguiendo "recuperar el derecho a ser educados en libertad por sus padres, el derecho a la inocencia y el derecho a que en los colegios no les adoctrinen". Como balance de 2023, Monasterio ha destacado que se ha comprobado este año "que los españoles son fuertes porque, a pesar de tener el peor gobierno posible y el peor presidente posible"", han salido adelante "sin malas consecuencias". "Las familias, los autónomos, las pequeñas empresas lo están pasando mal y a mí eso es lo que me importa realmente. En política no se trata de ser popular, se trata de ser influyente y gracias a que Vox está en la Asamblea de Madrid se han modificado leyes que afectan a los más vulnerables, a los más manipulables, a los niños consiguiendo recuperar el derecho a ser educados en libertad por sus padres, el derecho a la inocencia, el derecho a que los colegios no les adoctrinen", ha declarado la diputada de Vox en un comunicado.