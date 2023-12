La Generalitat descarta presentarse en futuras ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno porque "ya están dadas" las próximas candidaturas, han informado fuentes de la Conselleria de Vicepresidencia este sábado a Europa Press. Las mismas fuentes han afirmado que el Comité Olímpico Español (COE) "no ha dado respuesta" a la candidatura que el Govern presentó en solitario en julio de 2022 tras quedar descartada la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Han apuntado que ahora es el COE "quien debe mover ficha", y han señalado textualmente que si este no les llama desde el Govern no darán ningún paso más. "En esta legislatura casi que ya no esperamos que vuelva a haber otra posible candidatura" para los Juegos Olímpicos de Invierno, han añadido. Según las fuentes, si en un futuro el COE se interesara en formular una nueva candidatura, esta "se debería volver a analizar por temas como la sequía", entre otros aspectos.