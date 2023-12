Illa (PSC) llama a "dejar atrás 10 años que no han sido buenos para Cataluña"

El primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha llamado a "pasar página, a dejar atrás 10 años que no han sido buenos para Cataluña". En su mensaje de fin de año desde el Parlament de Cataluña recogido por Europa Press este sábado, ha apuntado que "no es momento de triunfalismos, no es momento de dar lecciones, tampoco de recibirlas", sino que se debe gobernar con generosidad, humildad, respeto y llegando a acuerdos. Illa ha lamentado que actualmente Cataluña está en una situación de sequía y no está "suficientemente preparada para afrontarla". También ha señalado que Cataluña está "en la cola de España" en educación y en energías renovables, y que no tiene las infraestructuras necesarias para generar prosperidad, en sus palabras. 2023 "DURO, COMPLEJO" Ha analizado que 2023 ha sido un año "duro, complejo, muy intenso y con motivos para desesperarse, con muchos problemas que se acumulan". Ante esta situación, ha analizado que hay quienes "se inhiben, se cierran en sí mismos; otros optan por el camino de indignarse, de protestar, de quejarse, perdiendo muchas veces la fuerza por la boca". "Y hay quienes, en cambio, cogen, cogemos el camino del compromiso. Compromiso cívico, compromiso de servicio, compromiso político", ha afirmado. "COMPROMISO CON EL PROGRESO" Según él, el Gobierno también ha cogido el camino del "compromiso con el progreso, compromiso con el diálogo, compromiso con el carácter plural y diverso de España, compromiso con la esperanza que significa el reencuentro total de los catalanes" con los mismos y con el resto de españoles. Illa ha pedido "un Govern que esté a la altura, con unas prioridades que sean las prioridades de los ciudadanos" y que las afronte sin excusas, con autoexigencia, con humildad, con espíritu de servicio, en sus palabras. Ha destacado que "Cataluña tiene que reafirmar en 2024 su voluntad de ser y de convivir: convivir entre catalanes, con el resto de españoles y con el resto de europeos".