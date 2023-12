El Gobierno ha inyectado a Cataluña más de 12.600 millones de liquidez a través del FLA en 2023, la que más ha recibido

El Gobierno ha asignado a Cataluña un total de 12.646 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a lo largo de este 2023, la región que más liquidez estatal ha recibido en pleno debate por el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para la condonación de deuda de este mecanismo. En este Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no se encuentran todas las comunidades y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. El FLA fue creado por el Ejecutivo en el año 2012 durante la crisis económica y, mediante él, el Gobierno otorga dinero a las Comunidades Autónomas adscritas para que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados. En este contexto, Cataluña es la comunidad, de las nueve que están adheridas al FLA, que más dinero ha recibido de los 31.644 millones de euros que el Gobierno ha asignado a lo largo de este 2023 con cargo a este fondo. En concreto, la región catalana suma 12.646 millones de euros entre los cuatro trimestres de este año, lo que supone el 36,8% del total. El FLA ha salido últimamente al debate público después del acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, ya que recoge que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda de este mecanismo a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses. EL TOTAL DEL FLA Desde el año 2012, Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero ha ido recibiendo de este FLA, pese a que en 2019 y 2020 no ingresó ningún euro de este compartimento, sino que lo hizo del Fondo de Facilidad Financiera, un sistema similar. En concreto, la comunidad presidida por Pere Aragonès ha recibido en estos últimos once años un total de 102.622 millones de euros de este FLA, casi el 40% del total. El año que más dinero recibió fue en 2021, cuando Cataluña ingresó hasta 13.469 millones de euros del FLA. Y en el año pasado y este año han recibido una cifra similar, 12.673 millones en 2022. Tras Cataluña, la Comunidad Valenciana ha sido históricamente en esta década la segunda región que más dinero ha recibido de este Fondo de Liquidez Autonómica. MÁS DE 71.000 MILLONES DE DEUDA CON EL ESTADO En cuanto a la deuda, Cataluña se mantiene como una de las comunidades más endeudadas, con un total de 85.456 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Esto se traduce en una deuda del 33% del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, la deuda autonómica de Cataluña con el Estado asciende en la actualidad a 71.852 millones de euros, de los cuales se han condonado hasta el 20% y con el ahorro de los intereses, según este pacto. Después de Cataluña, la siguiente región con mayor deuda con el Estado es la Comunidad Valenciana (46.274 millones de euros); Andalucía (25.276 millones); Castilla-La Mancha (11.069 millones); Murcia (9.762 millones); Aragón (4.940 millones); Baleares (4.828 millones); Cantabria (3.100 millones); Galicia (2.759 millones); Extremadura (2.288 millones); Castilla y León (1.966 millones); Canarias (1.296 millones); Asturias (858 millones); La Rioja (758 millones).