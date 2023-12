Bendodo acusa a Sánchez de pasar "todas las líneas rojas" y acabar 2023 con regalos de subidas de impuestos de luz y gas

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que este 2023 "ha sido uno de los peores años que se recuerdan en calidad democrática y en avances sociales" en España y ha acusado al presidente del Gobierno de haber "pasado todas las líneas rojas", al tiempo que ha criticado los "dos regalos de Pedro Sánchez a las familias españolas para terminar el año, subirles los impuestos a la luz y al gas". En declaraciones a los medios de comunicación en Ronda (Málaga), junto a la alcaldesa, Mari Paz Fernández, Bendodo ha criticado "lo que llamamos el calambrazo eléctrico" y que dispare "la factura del gas" en la Navidad "más cara de la historia, tal como prueba la subida del IPC al 3%". "Este es el progresismo del PSOE", ha lamentado. Así, ha considerado "urgente acabar con esta losa de impuestos con la que Sánchez está asfixiando a las familias para que él pueda pagarse al contado su investidura y mantener un gobierno faraónico con 23 ministros", ha dicho, "y más de 1.400 asesores y altos cargos". Ha asegurado que el PP "seguirá reclamando la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas y la reducción del IRPF vía deflactación". "Sánchez sigue engordando esa corte faraónica de ministro, altos cargos, asesores, tira de chequera, compra el independentismo, duplica el IVA de la luz y en cuatro veces la del gas y sigue a todo trapo con las recolocaciones y las colocaciones de sus amigos", ha lamentado. Pero, además, para Bendodo, este año Sánchez "ha roto lo principal que tenía nuestro país, que era la igualdad entre españoles, entre territorios, y lo ha hecho perdonando unilateralmente 15.000 millones de euros a una comunidad autónoma, sin consultarlo, ni siquiera hablarlo con el resto". Ha señalado que ha sido el año de amnistía, "que también ha roto la igualdad de los ciudadanos ante la ley"; una ley "que no cabía en la Constitución y que ahora dicen que sí cabe, y que lo hacen por siete votos que han permitido la investidura de Pedro Sánchez". "Ha sido el año en el que Sánchez se ha atrevido a comprar a los independentistas y a los herederos de ETA. Sánchez hablaba en este año 23 que era el año de la política, de la alta política y ha sido el año del mercantilismo. Unos compraban y otros vendían. Junts y Bildu vendían sus votos en el congreso y Sánchez los compraba al precio que hiciera falta", ha manifestado. Al respecto, ha recalcado que "al independentismo lo compró con la amnistía y a Bildu, entre otras cosas, con la Alcaldía de Pamplona", punto en el que ha insistido en que este pasado jueves "se consumó una infamia que era lo que nunca habíamos pensado que pudiera pasar, que era que el PSOE le diera la Alcaldía de Pamplona a Bildu", que, ha recordado, "las últimas elecciones municipales llevaba 40 etarras en las listas"; y lo hizo "porque necesitaba sus seis votos". "Han sido casi mil, entre políticos del PP y del PSOE, policías nacionales y guardias civiles, que han muerto y han sido asesinados por la banda terrorista ETA y no ha habido ningún arrepentimiento. Y le dan la Alcaldía al partido que cometió esos atentados", ha reiterado. Bendodo ha señalado que 2023 es también el año en que "el PSOE y Sánchez han dado barra libre a los homenajes a los etarras" y en el que "el PP tuvo que frenar, con sus votos en el Congreso, la ley del 'Solo sí es sí' nefasta", además del año de "las fiestas, las comisiones, las prostitutas a cargo del dinero de todos, de la trama del Tito Berni". Para el dirigente 'popular', "es preocupante que Sánchez haya sustituido totalmente la gestión por la ideología" y ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha dado "otro tirón de orejas" al Gobierno "ante la nefasta gestión de los fondos europeos por la absoluta opacidad, que reparte empleo en lugar de crearlo y que se está endeudando a un ritmo de ocho millones de euros a la hora, casi 200 millones al día". Al respecto, ha indicado que este Gobierno "ha recaudado por IRPF 10.000 millones de euros extra que fundamentalmente han aportado las clases medias"; un dinero que "no lo ha reinvertido", ha dicho Bendodo, quien ha señalado que el PP ha exigido "bajar el IRPF vía deflactación tal como está haciendo el presidente Juanma Moreno en Andalucía y también en las comunidades autónomas gobernadas por el PP". Para Bendodo, Sánchez tuvo "una oportunidad de oro" para reducir la estructura del Gobierno y ha vuelto a asegurar que "aunque haya nombrado a la andaluza María Jesús Montero vicepresidenta primera, el mensaje es preparaos que os voy a subir los impuestos a todos otra vez" y que "la realidad es que el vicepresidente primero no es andaluz, sino que vive en Bruselas, se llama Puigdemón y evidentemente es el que tiene la llave del gobierno". Ha criticado que "el premio a la ex ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por arruinar la imagen de Renfe sea colocarla en la Presidencia de Paradores con un sueldo de 200.000 euros al año" y también que el exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE "haya dejado en Correos un agujero de 1.000 millones de euros". "El PP va a dedicar el año 2024 fundamentalmente a defender la unidad en nuestro país, a defender la democracia, a intentar derribar el muro que Sánchez quiere construir", ha finalizado.