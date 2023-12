Belarra dice que las bases son claras al rechazar la coalición con Sumar en Galicia: Podemos debe ser respetado

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha destacado que la militancia del partido en Galicia ha dicho "alto y claro" que la formación morada debe estar presente en las elecciones del 18F y su proyecto político debe ser "respetado". Así lo ha proclamado en un mensaje en la red social X tras conocer que las bases de Podemos Galicia han rechazado de forma amplia, por un 62,36%, concurrir en coalición con Sumar para esta cita electoral, votando así en contra del preacuerdo de confluencia que se había alcanzado el pasado miércoles. Tras esta decisión, Belarra ha enfatizado que en su formación las decisiones importantes las toma la gente y, en consecuencia, una "amplia mayoría" de inscritos ha dicho "alto y claro" que el proyecto transformador de Podemos tiene que estar presente en las próximas elecciones gallegas". La secretaria general de los morados ha trasladado también su enhorabuena a la exedil de A Coruña Isabel Faraldo, la más votada en las primarias internas para elegir candidatos al 18F, y ha resaltado que es la "mejor" cabeza de cartel. Por último, Belarra ha reflexionado que esta consulta evidencia que la gente de Podemos quiere su proyecto "sea respetado" y está "orgullosa" de lo que es el partido morado, tanto por lo realizado como por el futuro que tiene por delante. "Somos la única organización en la que no mandan los dirigentes sino la gente. Sí se puede", ha concluido. También se ha pronunciado en las redes sociales la exministra de Igualdad y nueva secretaria política de Podemos, Irene Montero, al ensalzar al igual que Belarra que en el partido "manda la gente". "Con toda la humildad y con la convicción de que hace falta una fuerza política que no se conforme también en Galicia, seguimos caminando", ha subrayado para mandar su reconocimiento a Faraldo y al coordinador autonómico de Podemos Galicia, Borja San Ramón. Por su parte, el nuevo secretario de Análisis Electoral de la dirección de Podemos, Pedro Honrubia, ha defendido la decisión de la militancia en la consulta interna, dado que la propuesta de preacuerdo era "objetivamente un insulto". "Las bases han hecho lo que tenían que hacer: decir no a la humillación y el insulto", ha desgranado para recriminar a Sumar que con esa propuesta "humillante" ellos sabrán lo que buscaban, aunque está convencido que desde luego no perseguían la "unidad y el acuerdo". "Ahora que afronten las consecuencias de sus decisiones. Son y serán los únicos responsables de los efectos que la falta de acuerdo puedan tener o no en los resultados electorales globales el 18F. Una pena que sigan con el insulto y la humillación como única propuesta para su relación con Podemos", ha sentenciado. La consulta interna del partido ha arrojado que el 62,36% de los inscritos de Podemos Galicia ha rechazado concurrir en coalición con Sumar para las elecciones autonómicas del 18F, frente al 36,25% que sí apostaba por ir juntos a los comicios en la consulta interna desplegada por la formación a nivel autonómico. IGLESIAS APOSTÓ POR EL NO La dirección estatal de la formación morada marcó distancias sobre este preacuerdo el pasado jueves y especificó que Podemos Galicia tiene autonomía y que serían los inscritos quienes decidirían si era bueno o malo. Sin embargo, figuras históricas ligadas al partido sí marcaron opinión sobre el criterio que debía primar en la consulta. Así, el exlíder del Podemos Pablo Iglesias recomendó en una editorial de Diario Red, el medio que dirige, rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG. Mientras, el cofundador del partido Juan Carlos Monedero difería de Iglesias y defendía votar sí a concurrir junto a Sumar a las elecciones gallegas para no fracturar la izquierda, pese a que su oferta a Podemos era "arrogante" y una "trampa".