Amistad Palestina llama al boicot a Israel en una concentración con la ministra Sira Rego

Logroño, 30 dic (EFE).- La Plataforma Amistad Palestina La Rioja ha hecho este sábado un llamamiento a la sociedad riojana al boicot a los productos provenientes de Israel en una concentración en Logroño, a la que se ha sumado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Un centenar de personas han asistido a la concentración, celebrada en el Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, para exigir el fuego de Israel en el territorio palestino de Gaza.

Como cada fin de semana desde el inicio de este ataque al territorio palestino, la Plataforma Amistad Palestina de La Rioja, que integran varios colectivos, ha convocado a la ciudadanía para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino.

Entre las personas concentradas, ha acudido la ministra, junto a la diputada riojana de IU y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, con la que, según ha indicado, le une una amistad y va a pasar con ella y su familia el fin del año en Logroño.

La ministra ha eludido realizar declaraciones a los periodistas, ya que ha dicho que su presencia en esta concentración era a título particular, pero afirmado: "No se me ocurre mejor manera que acabar el año que dando el apoyo a la causa de Palestina".

Las personas concentradas se han situado alrededor de una gran lona tendida en el suelo con los colores de la bandera de Palestina, en cuyos extremos se han colocado dos pancartas con los lemas 'No al genocidio de Gaza' y 'Estado Palestino YA'.

'Stop genocididio' es el lema de otras pancartas que se han portado en esta protesta, en la que han participado personas de todas las edades y miembros de las organizaciones que integran la Plataforma Amistad Palestina La Rioja.

Un joven ha coreado otra bandera palestina mientras una de las portavoces ha leído un manifiesto, en el que, en esta despedida de 2023, la Plataforma ha repartido unos carteles del movimiento internacional BDS, que llama al boicot a Israel y sus socios.

Esta Plataforma termina el año "ajena a las celebraciones navideñas" porque "Gaza sigue siendo víctima de un genocidio cada vez más virulento", ha indicado una de sus portavoces en la lectura del manifiesto.

"Se nos han agotado las palabras y no sabemos ya qué decir" cada fin de semana de concentración desde el comienzo de esta nueva fase dela guerra contra la franja de Gaza ante los ataques del Gobierno de Israel, ha añadido.

También ha hecho un llamamiento a la sociedad civil a apoyar estas concentraciones y exigir el fin de la guerra y prueba de ello, ha incidido, es un boicot a adquirir productos de Israel.

Al término de la concentración, se han entonado gritos como "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", "cada niño muerto es un niño nuestro" o "que viva la lucha del pueblo palestino". EFE.

