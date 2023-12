Temas del día de EFE España del viernes 29 de diciembre de 2023

GOBIERNO REMODELACIÓN

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia este viernes el nombre del sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, que deja también vacante la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo, que todo apunta ocupará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

(09:00 horas. Declaración institucional en Moncloa)

- Perfil del nuevo ministro/a.

ESPECIAL 2023

Madrid - Si 2023 ha sido un año frenético en lo político, el año que ahora empieza tendrá otra vez elecciones a la vista, la aprobación definitiva de la amnistía y la casi segura vuelta de Carles Puigdemont con un referéndum en independencia bajo el brazo, todo ello con una inestabilidad parlamentaria de consecuencias imprevisibles. Por Enrique Rodríguez de la Rubia

ESPECIAL 2023

Madrid - A de amnistía, B de Barbie... las noticias de 2023 de la A a la Z. Por Luis Sanz y Sonia López

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Madrid - Las comunidades se preparan para recibir el año nuevo y también el pico de las enfermedades respiratorias en las próximas semanas, con una incidencia que sigue repuntando en medio de las festividades navideñas y el descenso de temperaturas.

SALUD SUICIDIOS

Madrid - Los suicidios en menores de 30 años han crecido un 7,9 % % en un año, consolidándose como su primera causa de muerte absoluta, por delante de los accidentes de tráfico y los tumores, e inquietan especialmente los adolescentes de entre 15 y 19: en 2022, se quitaron la vida 75, un 41,5 % más que en 2021.

INMIGRACIÓN MENORES

Las Palmas de Gran Canaria - No conocen su edad o no quieren decirla y, además, no cuentan con una documentación que la acredite: esa es la realidad de muchos de los adolescentes que llegan no acompañados a Canarias en cayuco, patera o balsa neumática y que, de determinarse que tienen 18 años o más, vivirán una acogida diferente a si son considerados menores. Por María Rodríguez

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el mes de diciembre en el 3,1 por ciento, una décima menos que en noviembre, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también refleja la fuerte caída de siete décimas de la inflación subyacente -la que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía-, hasta el 3,8 %.

EURÍBOR 2023

Madrid - El euríbor a doce meses, el indicador de referencia para calcular las hipotecas, ha cambiado de tendencia en la parte final del año ante la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) baje los tipos de interés, pero sigue por encima del nivel que tenía al cierre de 2023 y encarecerá las cuotas de quienes tengan que revisar su hipoteca con el dato de diciembre.

NOCHEVIEJA SEGURIDAD

Madrid - Las campanadas en la Puerta del Sol de Madrid y la celebración de miles de fiestas para despedir 2023 obligarán a las fuerzas de seguridad a extremar la seguridad, sobre todo en las grandes ciudades, en un fin de año con el nivel 4 de alerta antiterrorista reforzado.

TRÁFICO NAVIDAD

Madrid - La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la segunda fase de la operación de Navidad con motivo del fin de año.

UVAS NOCHEVIEJA

Madrid - La cuenta atrás para cerrar el año comienza y, con ella, los consumidores acuden hasta los supermercados para hacerse con los primeros doce bocados del 2024: las uvas de la suerte, un producto que llega al final de este 2023 con menor producción y hasta un 20 % más cara que el año anterior.

MODA TENDENCIAS

Madrid - Excéntricos, raros, feos y convertidos en fenómenos virales y objetos de deseo, el 2023 ha convertido, en gran parte de la mano de redes sociales, algunas prendas de moda de lo más extravagantes en piezas de culto: De las botas XXL al bolso paloma de juguete de Anderson.

TIEMPO FIN DE AÑO

Madrid - Tras unos días dominados por un potente y robusto anticiclón, las borrascas atlánticas comenzarán a circular más cerca de la península dando lugar a una Nochevieja y Año Nuevo algo lluvioso en Galicia, comunidades Cantábricas y Castilla y León y con temperaturas, en general, normales para esta época del año.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Vinaròs (Castellón).- MUNICIPIOS VINARÒS.- El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs debate la moción de censura presentada por PP, Vox y PVI contra el actual alcalde, el socialista Guillem Alsina, que gobierna en coalición con Compromís. Ayuntamiento. (Texto)

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO REMODELACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional, en el Complejo de la Moncloa. Cobertura oficial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

11:30h.- Bilbao.- PSE-EE ANDUEZA.- Rueda de prensa del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Sede PSE-EE. (Texto) (Foto)

12:00h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación. En el paseo marítimo Antonio Banderas, frente a la sede de Diputación. (Texto) (Foto).

12:00h.- Valencia - PRESIDENTE GENERALITAT.- Carlos Mazón ofrece como president de la Generalitat su primer discurso institucional de fin de año, en el que hará un balance de estos últimos meses y avanzará algunas de las líneas maestras de su mandato para 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:15h.- Pamplona.- AYUNTAMIENTO PAMPLONA.- Primera reunión de la nueva Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona. Sala de juntas de Gobierno local. (Texto)

13:00h.- Oviedo.- GOBIERNO BARBÓN.- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ofrece una rueda de prensa para hacer balance del año 2023. Sede de Presidencia. C/ Suárez de la Riva, 11. (Texto) (Foto)

17:00h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- Entidades a favor de Palestina llevan a cabo una acción artística y de protesta para denunciar los ataques de Israel a Gaza y pedir que España rompa relaciones institucionales con el estado hebreo. Plaza Sant Jaume (Texto) (video) (Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el dato adelantado del IPC de diciembre (Texto)

09:00h.- Madrid.- SECTORIAL TURISMO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la Conferencia Sectorial de Turismo, en la sede del Ministerio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- AHORRO HOGARES.- El Instituto Nacional de Estadística publica las Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales correspondientes al tercer trimestre de 2023. (Texto)

09:00h.- Oviedo.- PRESUPUESTOS ASTURIAS.- El pleno de la Junta General del Principado debate las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos para 2024, que saldrá aprobado con el respaldo de las fuerzas que conformar el Gobierno de coalición (PSOE e IU) y de los únicos diputados de Foro y Podemos. Junta General del Principado (Texto) (Foto)

11:00h.- Vega de Valcarce (León).- TRANSPORTES INFRAESTRUCTURAS.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en la visita que realiza a las obras del viaducto de O Castro, en la autovía A-6. (Texto)(Foto)

12:15h.- Ponferrada (León).- TRANSPORTES INFRAESTRUCTURAS.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realiza una visita al Ayuntamiento de Ponferrada (León). Tras la visita, atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- EURÍBOR 2023.- Tasa mensual del euríbor, el interés más utilizado en España para calcular las hipotecas (Texto)

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- DEPORTE IGUALDAD.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene una reunión con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en la sede del Ministerio.

09:30h.- Madrid.- MINISTRA JUVENTUD.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión con la ginecóloga, obstetra y divulgadora, doctora Miriam Al Adib, en la sede del Ministerio. Cobertura oficial.

13:00h.- Madrid.- TIEMPO FIN DE AÑO.- Aemet presenta el pronóstico para las fiestas navideñas de fin de año.

15:00h.- Madrid.- TRÁFICO NAVIDAD.- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la segunda fase de la operación de Navidad con motivo del fin de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

09:00h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA FESTIVAL.- La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto a los representantes de Farra World y NewEvent, Alexis González y Leo Mansito respectivamente, presentan en rueda de prensa el Tenerife Music Festival, que se celebrará los días 8 y 9 de junio con actuaciones, entre otros, de Marc Anthony. Cabildo

12:00h.- Zaragoza.- TEATRO INFANCIA.- Teatro Arbolé pone en escena “Un día en el teatro”, una emocionante reivindicación del teatro como espacio lúdico con un espectáculo fresco, divertido y lleno de color recomendado a partir de 3 años. Teatro Arbolé del Parque del Agua.

19:30h.- Cáceres.- EXHIBICIÓN ARTÍSTICA.- Más de un centenar de estudiantes de arte participan en "Texere", una exposición y muestra de diferentes disciplinas artísticas, como pintura, baile, danza, música y performance Espacio de la Creación Joven.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESCULTURA EXPOSICIÓN.- Inauguración de una exposición retrospectiva sobre la trayectoria del escultor y vidrierista canario Giraldo. CICCA.

20:00h.- Pamplona.- FESTIVAL MÚSICA.- Despedida de 'El columpio asesino' dentro del Festival Santas Pascuas. Zentral.

21:00h.- Badajoz.- CULTURA TEATRO.- El Teatro López de Ayala ofrece "Amistad", escrita por el dramaturgo Juan Mayorga, con la dirección de José Luis García-Pérez, que a su vez interpreta la función junto a Ginés García Millán y Daniel Albadalejo Teatro López de Ayala.

