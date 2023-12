La Junta cree que el ascenso de María Jesús Montero premia a "la ministra que más castiga a Andalucía"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha subrayado este viernes, ante el ascenso de María Jesús Montero a la vicepresidencia primera del Gobierno en sustitución de Nadia Calviño, que la también vicesecretaria general del PSOE y diputada por Sevilla es "la ministra que más está castigando a Andalucía" al frente de la cartera de Hacienda que asumió por primera vez en junio de 2018. En una atención a medios en Sevilla antes de asistir al Consejo Rector de la Agencia Digital de Andalucía, el consejero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre dicho cambio en el Gobierno central que ha comunicado este viernes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha elegido a María Jesús Montero para ocupar el puesto de vicepresidenta primera del Gobierno en sustitución de Nadia Calviño tras su salida del Consejo de Ministros para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Antonio Sanz ha considerado que el ascenso de María Jesús Montero en el organigrama del Gobierno implica "una continuidad", porque mantiene las competencias del Ministerio de Hacienda, desde el que "lamentablemente no está ayudando a Andalucía", sino "todo lo contrario", según ha opinado. Al hilo, el consejero ha querido "denunciar los privilegios que, una vez más, están recibiendo otras comunidades autónomas en contra de Andalucía", y ha sostenido que la etapa de María Jesús Montero como ministra de Hacienda "está significando una etapa de traición y de castigo a Andalucía". En esa línea, ha criticado que Montero "no defiende lo que defendía aquí" en Andalucía cuando era consejera de Hacienda en la Junta y "defendía 4.000 millones de euros para compensar de la infrafinanciación a Andalucía", algo que "ahora rechaza" la ministra, que "ha abandonado la piel andaluza y se ha dedicado a defender a Bildu y los pactos" del PSOE con dicha formación, o "a defender la amnistía" a encausados por el proceso independentista catalán y "los privilegios" a otras comunidades autónomas, según ha abundado Antonio Sanz. Al respecto, el consejero de la Presidencia ha querido denunciar que, a través de decreto-ley, el Gobierno volvía este pasado jueves a "confirmar privilegios muy importantes para Cataluña y para el País Vasco que no están dando a los demás en materia de financiación, presupuestaria y materia económica". "Una vez más aparecen privilegios para otros territorios que dejan fuera a la mayoría de las comunidades autónomas, y en concreto a Andalucía", ha denunciado Antonio Sanz, que ha aseverado que María Jesús Montero es "la ministra que está castigando junto" a Pedro Sánchez "más a Andalucía", y ha opinado que "hace mucho tiempo" que a la exconsejera de Hacienda "parece que se le olvidó su origen andaluz, y sólo parece defender los intereses del sillón" del presidente del Gobierno. En esa línea, Antonio Sanz ha concluido comentando que no le "extraña" que el presidente del Gobierno y también secretario general del PSOE "compense" a María Jesús Montero "con la Vicepresidencia primera" del Gobierno, "porque hace mucho tiempo que lo que defiende la señora Montero son los pactos con Bildu, la amnistía y los privilegios para otros territorios en contra de Andalucía", según ha sentenciado el consejero para concluir.