Rueda pide disculpas si alguien "se sintió insultado" con un vídeo del PPdeG con el 'Me gusta la fruta'

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido disculpas este jueves por un vídeo del PP gallego en el que se puede leer un cartel con el 'me gusta la fruta', la frase con la que irónicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó ocultar un insulto a Pedro Sánchez desde la tribuna de invitados del Congreso. Preguntado por ese vídeo de precampaña, en el que el presidente gallego aparece al volante de un autobús, Rueda ha tratado de restar importancia incidiendo en que el spot tiene un tono "desenfadado", pero no obstante, ha agregado: "A quien se sintió insultado lo lamento e, incluso, pido disculpas, pero no era la intención ni creo que ese sea el sentimiento general". LA INTENCIÓN ERA BAJAR LA TENSIÓN El presidente de la Xunta y del PPdeG ha insistido en que el vídeo tiene "una serie de guiños" que buscaban "bajar un poco" la tensión en la política. Además, ha agradecido el "éxito abrumador, inesperado pero increible" y la "buena acogida" que ha tenido su vídeo, al tiempo que ha reconocido que ha visto los de los demás partidos y les da "todo el respeto, con independencia del acierto con el que la gente los vea, las visualizaciones y los comentarios". Por otro lado, ha subrayado que está "totalmente de acuerdo" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha aseverado que en las elecciones gallegas del 18 de febrero Galicia se juega enviar "un mensaje de estabilidad política" o ser "otra de las sucursales radicales" del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, el presidente gallego ha asegurado que "todas las candidaturas que se presentan en la izquierda" tienen "un único candidato", que es Sánchez, porque "se refieren a él todo el rato". De esta forma ha respondido Rueda al ser preguntado, en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno autonómico, sobre si no es contradictorio su propia petición de que la campaña del 18F sea para hablar de Galicia con las declaraciones de Feijóo. "Estoy totalmente de acuerdo en que la gente, el 18 de febrero, es lo que va a tener que elegir, sin ninguna duda", ha respondido el presidente de la Xunta y del PPdeG. En este contexto, ha instado a los gallegos a elegir entre una candidatura del PP, que "no tiene que pactar con nadie"; y "el resto, que sí que tienen un candidato claro", que es Sánchez. "RESPETO" AL ACUERDO SUMAR-PODEMOS Asimismo, interpelado sobre el preacuerdo conocido el miércoles entre Sumar y Podemos para concurrir conjuntamente en las autonómicas, Alfonso Rueda ha mostrado su "respeto" pero ha ironizado con que implica la unión de dos partidos que "ya fueron unidos" en anteriores elecciones. "Y luego lo primero que hicieron fue dividirse", ha agregado, en referencia a la marcha de los cinco diputados de Podemos en el Congreso al grupo mixto. Por tanto, teniendo en cuenta los antecedentes del mismo espacio político en el Parlamento gallego, Rueda ha advertido que "nada indica que vaya a ser diferente" a partir del 18F.