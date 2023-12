PSOE celebra el fin del proyecto del ATC, que evita una "segunda hipoteca" para C-LM junto con el trasvase

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha celebrado este jueves la decisión del Consejo de Ministros de descartar el cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), evitando "una segunda hipoteca" para la región junto con el trasvase Tajo-Segura, y ha asegurado que esta ha sido una lucha ganada por la sociedad castellanomanchega con el apoyo constante del Gobierno del presidente regional, Emiliano García-Page, para evitar su instalación. En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Godoy ha dado las gracias al Gobierno de España por esta decisión y también al Gobierno regional, porque, con el presidente Emiliano García-Page a la cabeza, "ha estado luchando para que no esté ubicado en nuestra región", según han informado los socialistas en nota de prensa. "Y queremos dar las gracias a la sociedad civil de Castilla-La Mancha, que ha estado junto con el Partido Socialista luchando para que no tengamos esta segunda hipoteca en Castilla-La Mancha", ha agregado. Justamente, ha dicho, lo contrario a lo que querían Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y el PP de Castilla-La Mancha, "que todo el residuo radiactivo de nuestro país estuviese en Cuenca, estuviese en Villar de Cañas", ha aseverado el parlamentario socialista. Godoy ha preguntado además qué le han hecho los conquenses al PP de Castilla-La Mancha, al PP de Paco Núñez, "para que lo que no quiere en Almansa, lo que no quiere donde él fue alcalde, lo quiera para nuestra provincia". El descarte final del proyecto es, por tanto, una "muy buena noticia para Cuenca, para Castilla-La Mancha y una muy buena noticia para toda la gente que ha estado en la pelea durante estos dos años para intentar que este cementerio nuclear, que esta segunda hipoteca que querían poner, no esté en nuestra región", ha asegurado. DISCURSO "INACEPTABLE" SOBRE PUNTOS VIOLETA Por otro lado, el presidente del grupo socialista ha criticado las últimas declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes regionales, Iván Sánchez, que señalaba en entrevista con Europa Press que gracias a su acción, en lugares como Talavera de la Reina lo que antes eran puntos violeta ahora sirven, por ejemplo, para poder atender a un anciano con alzheimer que se haya desorientado. Godoy ha lamentado que el PP de Castilla-La Mancha se esté "saliendo del consenso" en este asunto y dejando las políticas de igualdad y a las mujeres de Castilla-La Mancha "solas en manos de Vox" y ha calificado de "inaceptable" que esté comprando los argumentos de un partido al que debería "plantar batalla, en lugar de hacer pactos en nuestra región". Un partido, ha añadido, al cual el presidente del PP regional, Paco Núñez, se refiere como "centrado" pero que a juzgar por su comportamiento en estos últimos meses "no lo es", ha sostenido Godoy, quien se ha preguntado "qué más tiene que hacer Vox, sus dirigentes y concejales, para que el PP de Castilla-La Macha y Paco Núñez se planteen sus pactos". REFORMA DEL ESTATUTO Por último, y a preguntas de los periodistas, el parlamentario socialista ha restado importancia a la propuesta del coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, en otra entrevista con Europa Press para incrementar de 33 a 100 el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha y ha recordado que la reforma del Estatuto de Autonomía tiene como objetivo fundamental consolidar servicios públicos y derechos en la comunidad autónoma. "La política es mucho más seria que esto y estamos trabajando en conseguir un Estatuto nuevo para consolidar servicios públicos y derechos de la ciudadanía, y que sea con máximo consenso y fruto de la negociación de los partidos políticos y la sociedad civil, que es lo verdaderamente importante", ha concluido.