Pamplona debate este jueves su primera moción de censura en democracia para desbancar a UPN en favor de EH Bildu

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona celebrará este jueves a partir de las 12 horas el debate de la primera moción de censura que se ha presentado en el consistorio en el periodo democrático y que previsiblemente dará la Alcaldía al portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron. La moción de censura ha sido presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para desbancar a Cristina Ibarrola (UPN) de la Alcaldía de la capital navarra. Los cuatro grupos firmantes suman 16 de los 27 concejales del Ayuntamiento, por encima de la mayoría absoluta de 14 ediles. En concreto, EH Bildu tiene ocho concejales, el PSN suma cinco, Geroa Bai tiene dos y Contigo-Zurekin, uno. Por su parte, UPN tiene nueve ediles y el PP dos. Cristina Ibarrola llegó a la Alcaldía el pasado mes de junio haciendo valer la condición de lista más votada de UPN en las elecciones municipales de mayo. En su sesión de investidura, el PSN se abstuvo y no hubo una mayoría alternativa a Ibarrola. Sin embargo, el pasado 13 de diciembre, PSN y EH Bildu hicieron público su acuerdo presentar una moción de censura a Cristina Ibarrola, una moción a la que también se han sumado Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Los socialistas no formarán parte del Gobierno de coalición que han pactado EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Dicho Gobierno tendrá seis concejales delegados de EH Bildu, uno de Geroa Bai y otro de Contigo-Zurekin. Joseba Asiron ya fue alcalde en la legislatura 2015-2019, gracias a los apoyos de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra. En aquella ocasión, el apoyo de los socialistas no era necesario. En la legislatura 2019-2023, la Alcaldía fue ostentada por Enrique Maya, de UPN, dentro de la coalición Navarra Suma. Maya gobernó en minoría, pero en esos cuatro años no hubo acuerdo para una alternativa entre EH Bildu y PSN. El mismo día en que EH Bildu y PSN hicieron público su acuerdo para la moción de censura, UPN decidió romper "toda relación política de UPN con el PSOE", tras expresar su "indignación" por la decisión adoptada por los socialistas. Cabe recordar que en la votación de la moción de censura que se debate este jueves faltará un edil del PSN, ya que los socialistas no han llegado a tiempo de cubrir la vacante dejada por Elma Saiz, quien dejó el Ayuntamiento de Pamplona para ser ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estaba previsto que este mismo jueves, en un pleno previo al de la moción de censura, tomara posesión como concejal Tomás Rodríguez Garraza. Sin embargo, ha renunciado a ocupar el cargo. Desde el PSN han achacado su renuncia a los "señalamientos y ataques" de UPN, una acusación que desde la formación regionalista han considerado "el colmo". Debido a la renuncia de Tomás Rodríguez, el Ayuntamiento ha suspendido el pleno extraordinario en el que iba a tomar posesión de su acta. La siguiente en la lista del PSN, María José Blasco, también ha renunciado por motivos profesionales. Por ello, tomará posesión como concejal Miguel Matellanes, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y exasesor parlamentario. Esta situación no afecta al pleno de debate de la moción de censura. En todo caso, a la espera del nombramiento de la persona que vaya a sustituir a Elma Saiz, en estos momentos el PSN dispone de cuatro concejales, en lugar de los cinco que obtuvo en las elecciones.