Murcia pide financiación estatal para atender a las personas migrantes procedentes de Canarias

El Gobierno regional ha reclamado a la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, financiación estatal para "poder atender la llegada de personas migrantes procedentes de Canarias ya que, hasta la fecha, la Región todavía no ha recibido apoyo económico al respecto y soporta con recursos propios los gastos derivados de su acogida e integración", según han explicado en una nota de prensa desde el ejecutivo regional. Así lo ha puesto de manifiesto tras la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada este jueves por videoconferencia con la titular de Migraciones, junto con el resto de comunidades autónomas afectadas por la crisis migratoria. En esta reunión también se ha reivindicado la falta de un plan de respuesta que garantice la equidad territorial y el abordaje de la problemática en tiempo real y de forma efectiva. En la reunión de la Conferencia Sectorial han participado la directora general de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, María José de Maya, y la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, que ha señalado "la falta de transparencia con la que se sigue afrontando la situación" y han exigido "saber el número real de personas migrantes que han llegado a la Región, los criterios que se han seguido para hacer el reparto y cuántas de las personas acogidas continúan en este territorio". Asimismo, han pedido que los menores no acompañados sean identificados en el lugar de origen para que la distribución entre comunidades pueda realizarse de forma más equilibrada y planificada ya que, "en el último mes, la Región de Murcia ha asumido la protección y tutela de 24 menores migrantes cuya identidad ha sido desvelada una vez pisan territorio de acogida. Una situación que dificulta el desarrollo de nuestro actual sistema de protección", han asegurado. Por este motivo, han solicitado a la ministra de Migración que se convoque una Conferencia Intersectorial entre la sectorial de Infancia y la de Inmigración "con el fin de implicar a todos los agentes responsables y para que el protocolo actual de atención a menores de respuesta a situaciones de crisis, priorizando siempre su bienestar y con la dotación de recursos adecuados para su correcta atención". Desde el ejecutivo regional han asegurado que a Región de Murcia ha demostrado ser una comunidad solidaria por naturaleza", por lo que han pedido que, "ante una situación tan relevante de atención humanitaria, no se tomen decisiones de forma unilateral, sino en coordinación con las comunidades autónomas implicadas, con más planificación y, por supuesto, financiación".