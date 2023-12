Isabel Rodríguez asegura que Sánchez cumple su palabra, pese a la "anécdota" de la moción de censura en Pamplona

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez cumple su palabra, pese a la "anécdota" del pacto del PSN con Bildu en Pamplona para desbancar de la alcaldía a UPN, un acuerdo que hasta ahora los socialistas rechazaban. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la ex Portavoz del Gobierno ha sido preguntada por esa moción de censura y el compromiso público de Sánchez y otros dirigentes socialistas de no pactar con Bildu, pero se ha limitado a resaltar las medidas del Gobierno: "Fíjense si cumplimos --ha remarcado--. Ahora, si nos quedamos en la anécdota..." Rodríguez ha insistido en que el compromiso del Ejecutivo era dar estabilidad a las instituciones y, por tanto, "velar por el interés general apoyando esas propuestas, no entrando en el Gobierno" de Pamplona. Aun así, ha ironizado diciendo que entiende que sea el "temazo de la mañana", pero que en el Gobierno de Pedro Sánchez tienen tareas "muy importantes y urgentes". "Esta moción de censura está contemplada en nuestras normas y en nuestras leyes, estamos en el marco de las normas y las leyes españolas --ha recordado--. El PSOE y este Gobierno es capaz de concertar con distintos, lo estamos viendo en los acuerdos parlamentarios". A su juicio, lo que se ocurrirá con el cambio de Gobierno en Pamplona "es algo que no se venía produciendo, que es una buena interlocución entre el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España".