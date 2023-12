Feijóo cree que Ortega Smith debe dejar el acta por encararse con un edil de Más Madrid

Madrid, 28 dic (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el concejal de Vox Javier Ortega Smith debe dejar su acta en el Ayuntamiento de la capital tras encararse con el edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño y lanzarle una botella de plástico durante un pleno municipal.

Feijóo ha calificado el comportamiento del también diputado de Vox de "inadmisible" y ha apuntado que si Ortega Smith fuese un concejal del PP le pediría que dejara su acta, manteniendo así la misma postura que han adoptado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP ha hecho esta aseveración a preguntas de los periodistas tras hacer balance del año 2023, y ha acusado a la izquierda, y en concreto a Sumar, de falta de coherencia respecto a este tipo de comportamientos.

Feijóo ha recordado la experiencia que él vivió como presidente de la Xunta cuando en 2013 el portavoz de Alternativa Galega de Esquerda Xosé Manuel Beiras dio un puñetazo en su escaño y ha denunciado que entonces Yolanda Díaz, diputada de su grupo, no criticó esta actuación, ni pidió dimisiones, sino que la "aplaudió".

"No acepto las falsedades ni las dobles morales (...) el mismo partido que pide a Ortega Smith la máxima responsabilidad aplaudía este tipo de actuaciones, más graves si caben en el Parlamento gallego", ha subrayado Feijóo, que ha dicho que él en cambio es coherente, ve reprochables ambas conductas y rechaza siempre esa forma de hacer política.

Feijóo ha soslayado el rol jugado por Vox durante todo su balance de 2023 y solo se ha referido al partido de Santiago Abascal, con el que el PP cogobierna cinco autonomías, a preguntas de los periodistas sobre la intención de este partido de romper relaciones a nivel nacional con el PP.

Al respecto, ha apuntado que en el actual escenario con la ley de amnistía y los pactos del Gobierno con el independentismo catalán y vasco "si un partido en España critica más al señor Feijóo que al señor Sánchez, se equivoca".

"No voy a perder ni un minuto en desorientarme y en desorientar a los españoles en los problemas que tiene España", ha agregado el jefe de filas del PP, que de nuevo ha lamentado que la derecha no esté unida porque, de haberlo estado, los once millones de votos de PP y Vox se hubieran traducido, ha dicho, a más de 190 escaños. EFE

ml-pc/lss