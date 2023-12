El medio que dirige Pablo Iglesias recomienda a las bases de Podemos Galicia que rechacen la coalición con Sumar

Diario Red, el medio que dirige el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, defiende en un editorial que la mejor decisión de la militancia del partido morado en Galicia es rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG. Mediante esa tribuna, publicada a las 14.35 horas de este jueves, desgrana que los inscritos de la formación en Galicia deben decidir si aceptan o no el preacuerdo ofrecido por Sumar a la dirección gallega de los morados y detalla que su coordinador autonómico, Borja San Ramón, "hace bien" en lanzar esa consulta para que lo que se determine cuente "con la mayor legitimidad democrática". Tras recalcar que preguntar de forma vinculante a la militancia es síntoma de la "salud política" de las organizaciones, el editorial de Diario Red expone que ese preacuerdo de Sumar a Podemos "vuelve a cometer todos los errores que ya cometió Yolanda Díaz respecto de la coalición" para las elecciones generales del 23J. SE BORRA LA MARCA E IMPONEN A MARTA LOIS "De hecho, la oferta es incluso peor. No solamente se borra por completo el nombre de Podemos en la candidatura y se vuelve a imponer a la cabeza de lista (Marta Lois) sin establecer ningún mecanismo de debate o decisión para ello, sino que esta vez ni siquiera se ofrece a los morados ningún puesto que pudiese tener probabilidades aceptables de resultar electo el próximo 18 de febrero", ahonda. También argumenta que teniendo en cuenta que ya en las pasadas elecciones gallegas en 2020 la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Anova no consiguió representación en el parlamento gallego, "no parece responsable continuar con la misma dinámica de exclusión de Podemos por parte de Sumar que ya condujo a la reducción del espacio con respecto a Unidas Podemos en el ámbito estatal". Con ese contexto y un sistema electoral gallego que sitúa un alto umbral del 5% en cada provincia para conseguir representación, la editorial de Diario Red expone que "lo más eficaz para intentar producir ese cambio político en Galicia y facilitar un gobierno progresista y de izquierdas en la comunidad no es que Podemos Galicia rubrique un acuerdo con Sumar que, incluso consiguiendo sacar a sus votantes a la calle el domingo electoral a pesar de la decepción, es muy difícil que convierta los votos en diputados". "Habiéndose constatado la incapacidad por parte de Sumar de revertir una dinámica de veto y exclusión que está conduciendo a una disgregación y a un empequeñecimiento del espacio, la mejor decisión que pueden tomar las bases moradas entre hoy y mañana es apelar a la inteligencia del votante gallego de izquierdas que sabe que cada cita electoral tiene unas reglas diferentes según el ámbito de representación que se elige y, en este caso, para el 18 de febrero, rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG", ha apostillado. LA CONSULTA TERMINA EL VIERNES Ayer el coordinador de Podemos Galicia anunció que la consulta a los inscritos de la formación morada en la que se votan dos listas para primarias también someterá a consulta la propuesta para firmar una coalición con Sumar Galicia, a la cual podrán acceder íntegramente de forma transparente. Los términos del preacuerdo de coalición entre Sumar, Podemos e IU bajo la marca Sumar Galicia reserva a la formación morada el segundo puesto de la circunscripción por A Coruña y el primero por Lugo, así como el tercero de Orense y el cuarto por Pontevedra. También especifica que "Podemos Galicia se compromete a permanecer en el grupo parlamentario toda la legislatura" mientras que el cabeza de lista, así como la portavocía en el parlamento gallego están reservados a Sumar. LA DIRECCIÓN ESTATAL: LOS INSCRITOS DECIDEN Una vez trascendió el preacuerdo, las redes sociales se volvieron a llenar de comentarios sobre la conveniencia de un pacto de Sumar y Podemos e incluso personas que se identifican con la marca morada se han pronunciado en el mismo sentido que el medio que dirige Iglesias. Una de las voces que ya lo había hecho con anterioridad y que se desvinculó de Podemos es la ex responsable en Galicia de esta formación, Carmen Santos, que aunque no es militante se ligó hace meses a un apoyo específico de la candidatura de Ana Pontón (BNG) a la Presidencia de la Xunta. Esta mañana la dirección estatal de Podemos ha marcado distancias respecto a este acuerdo, al afirmar que la decisión es competencia exclusiva de la dirección autonómica y de los inscritos en dicha comunidad, que se van a pronunciar si refrendan o no. "No compete a la dirección estatal decidir cuál es el acuerdo que tienen que decidir los inscritos de una comunidad autonómica. Es esa organización (Podemos Galicia) quien de forma autónoma la que tiene que proponer, o por lo menos consultar, a los inscritos sobre si hay que hacer acuerdos o no (...) Eso es lo que están haciendo y a partir de ahí veremos lo que deciden", ha desgranado este jueves la coportavoz Isa Serra. Podemos rompió con Sumar en el Congreso y pasó al Grupo Mixto, defendiendo que en el seno del grupo plurinacional era imposible hacer política y que con ese movimiento preservaban su autonomía.