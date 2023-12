PSPV y Compromís creen que Educación quiere "reabrir la guerra del valenciano" con la reforma del plurilingüismo

El PSPV y Compromís han acusado a la Conselleria de Educación de querer "reabrir la guerra del valenciano" con la reforma que proyecta esta departamento del Consell de la actual ley de plurilingüismo. Las formaciones de la oposición han coincidido en criticar el proyecto en el que trabaja el departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira para modificar la norma. Según ha adelantado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una entrevista con Europa Press, entre las novedades que se contemplan figura una consulta a las familias para que estas elijan "la lengua base" del centro educativo. Al respecto, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, ha acusado a la Generalitat de pretender "reabrir la guerra del valenciano por motivos partidistas y electorales". Y ha advertido: "Nos van a tener enfrente de este nuevo ataque de la Conselleria del caos contra la enseñanza pública y contra la lengua". Para el representante socialista, "esta es una decisión más de la Conselleria del caos". "Es una decisión que tiene en contra a gran parte de la comunidad educativa. No lo han hablado ni con los sindicatos ni con las asociaciones de padres", reprocha Lorenz, que añade que el 'president', Carlos Mazon, "y la ultraderecha quieren generar enfrentamiento dentro del mundo educativo y así desprestigiar la enseñanza pública". "Todo el trabajo realizado para elaborar el Proyecto Lingüístico de un centro educativo se podrá modificar sin tener en cuenta la visión global pedagógica del centro del profesorado. ¿Va a someter el señor Rovira y el señor Mazón a votación que los niños estudien Matemáticas o Lengua? Es ridículo", plantea el diputado del PSPV-PSOE. Lorenz subraya que "el objetivo final es la desaparición del valenciano" y mantiene que los socialistas valencianos "no lo van a permitir" y estarán "encabezando la defensa de la educación pública y de nuestra lengua". "Quieren generar un problema donde no existía", ha zanjado. Por su parte, el diputado y portavoz de Educación, Gerard Fullana, considera que la decisión de la Conselleria de Educación de realizar "referéndums" para elegir la lengua base de cada centro educativo, "esconde la verdadera intención de crear una guerra entre familias para reabrir la batalla lingüística". Según Fullana, "no se trata de ningún mecanismo de libertad de elección, porque un 51% puede decidir por el 49%, por lo tanto, ese referéndum entre las familias no garantiza ninguna libertad". "Lo que tiene que explicar ahora el conseller José Antonio Rovira es si también van a realizar referéndums para decidir sobre todas las asignaturas y van a dejar de ser los especialistas quienes marquen los contenidos de Matemáticas o de Historia", ha apostillado. En la misma línea, ha abundado en que "lo que pretende hacer la Conselleria de Educación es excluir a los docentes, que son los especialistas, de esta decisión, que hasta ahora se decidía en los Consejos Escolares, donde están ya representadas las familias junto al resto de la comunidad educativa". "CONDICIONADA POR LA EXTREMA DERECHA" Para Compromís, se trata de "una propuesta claramente condicionada por la extrema derecha que lo único que pretende es arrinconar el valenciano atentando contra el principio científico de que aprender en la lengua base minorizada garantiza el plurilingüismo". "Lo que espera la comunidad educativa no es esto, sino que eliminen los recortes que han aplicado en los presupuestos de Educación. Para mejorar la competencia lingüística del alumnado lo que hace falta es potenciar económicamente la educación pública. Los referéndums que ahora anuncian son una cortina de humo para los desastres que ha generado un conseller que ha demostrado que no está preparado para estar al frente de la educación valenciana", ha concluido Fullana.