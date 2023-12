PSOE C-LM replica a Madrid que el Tajo está "esquilmado" y el Jarama es el río "que más contamina de España"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Fernando Mora se ha echado "las manos a la cabeza" por las declaraciones del consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Carlos Novillo, sobre la depuración en la región madrileña, reclamando a la Comunidad de Madrid que "ayude" a solucionar el hecho de que el Tajo es "un río esquilmado". Así se ha pronunciado Mora después de que este martes Novillo asegurara que el Canal de Isabel II "cuenta con unos criterios de depuración de agua muy estrictos", ante lo que el socialista ha reivindicado este miércoles seguir avanzando en la recuperación de la cuenca fluvial del río Tajo y en el fin del trasvase al Levante, cumpliendo el plan de la cuenca del Tajo y los nuevos caudales ecológicos establecidos en el mismo, según ha informado el PSOE en nota de prensa. "No serán --los altos índices de depuración-- sobre el Jarama, que es justamente el río que más contamina de España y que aporta más del 60% del caudal que lleva el Tajo a su paso por Toledo y a su paso por Talavera", ha criticado. El Tajo, ha insistido Mora, es "un río esquilmado" y, por ello, ha solicitado que la Comunidad de Madrid ayude a solucionarlo, porque de lo contrario parece que está pretendiendo "que no se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo con respecto a los caudales ecológicos para que el Tajo persista". Mora ha señalado que Castilla-La Mancha coincide con Madrid en que debe cambiarse el Plan Hidrológico Nacional, salvando que "ellos lo quieren cambiar para que no se cumplan cinco sentencias del Tribunal Supremo", que amparan los nuevos caudales ecológicos, y en esta región "lo que no estamos de acuerdo es que ese Plan Hidrológico Nacional lo sea solo sobre la cuenca del Tajo". Según el parlamentario socialista, Madrid, como Castilla-La Mancha, tiene derecho al agua "en suficiencia, en cantidad y en calidad", pero Castilla-La Mancha tiene también derecho a que pase por su tierra "un río limpio y aprovechable y que los caudales de agua que van hacia el Levante no sean, ni con mucho, los que hasta ahora han estado yendo", ha afirmado.