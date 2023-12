La presidenta del PSdeG acusa a Rueda de "maltrato" institucional en el caso de Cangas

Santiago de Compostela, 27 dic (EFE).- La presidenta del PSdeG, Carmela Silva, acusó de "maltrato" institucional al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, al entender que con sus palabras ampara la actitud del concejal popular de Cangas do Morrazo (Pontevedra) José Luis Gestido por encararse durante un pleno con la teniente de alcalde socialista Iria Malvido.

En una comparecencia ante la prensa acompañada por diputadas y otras mujeres cargos socialistas, Silva culpó a Rueda de "fomentar la impunidad" y de negar "la agresividad", y le pidió que destituya "de forma inmediata" al concejal de su partido, "que es agresivo y violento de palabra y de hecho", señaló.

"Es intolerable que el presidente de la Xunta defienda al agresor y responsabilice a la agredida. Eso es lo que hacen los maltratadores, ponerse en contra de la víctima y defender al que agrede; eso es maltrato, en este caso maltrato institucional, que ni más ni menos lideró ayer el señor Rueda", afirmó.

El presidente del Gobierno gallego dijo ayer que él no apreció agresión alguna en la actitud del concejal de su partido y denunció un intento por parte de algunos de intentar elevar la tensión y la crispación para obtener réditos electorales.

La también senadora comparó el comportamiento del concejal popular de Cangas con la del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien en un pleno golpeó una botella de agua contra el edil de Más Madrid Eduardo Rubiño.

"La actitud del señor Ortega Smith y la del señor Gestido es idéntica", dijo Silva, y acusó a Alfonso Rueda de amparar con sus palabras el "negacionismo de la agresividad". "Si no lo condena y cesa a Gestido será cómplice y estará fomentando que no le pongamos a esto freno", afirmó.

"De la agresividad verbal total que vivimos por parte del PP y de Vox es muy fácil dar el paso a la violencia física, y lo estamos viviendo ya", consideró la presidenta del PSdeG.

La concejala socialista de Cangas Iria Malvido, presente también hoy en la comparecencia ante los periodistas, explicó que la actitud del edil José Luis Gestido "no fue un caso aislado, llegamos hasta aquí porque desde que logramos conformar un gobierno de izquierdas, ellos (en referencia a los concejales populares) no soportan no haber conseguido la alcaldía".

"En cada pleno se dedican a vejarnos, a insultarnos y a faltarnos al respeto, faltando a nuestras capacidades intelectuales o personales", señaló. "Además, realizan gestos muy obscenos, que no me atrevería a repetir aquí, cuando nosotros intervenimos", añadió la edil.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSdeG y alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dijo que "cuando hablamos de negacionismo, hablamos de estas actitudes", y acusó "a la derecha y a la extrema derecha de crispar el ambiente en las instituciones donde tiene representación".

"Ese negacionismo que el PP blanqueaba, ahora lo asume en primera persona; vemos cómo el PP está asumiendo esos roles de la extrema derecha", afirmó Méndez, quien también censuró las palabras del presidente de la Xunta.

"Le pedimos al Partido Popular que deje la confrontación, que vuelva a la senda del diálogo, del consenso, al debate de ideas", indicó.

"En un momento en el que estamos hablando de que es más necesario que nunca alzar la voz en clave feminista y alzar la voz en clave igualitaria, estos actos no pueden quedar en el olvido ni justificarse", subrayó la alcaldesa de Lugo. EFE

jrs/am/lml

(Foto)