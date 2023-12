La ex concejala de A Coruña Isabel Faraldo candidata 'oficial' en las primarias de Podemos Galicia, con dos listas

La ex concejala de A Coruña Isabel Faraldo encabeza la lista 'oficial' en las primarias de Podemos Galicia para las elecciones autonómicas del 18 de febrero en una consulta en la que habrá otra candidatura, en este caso parcial (67 de los 75 nombres necesarios), conformada por personas vinculadas al rival del actual coordinador, Borja San Ramón, en la elección de la dirección tras la salida de Antón Gómez-Reino. Según las fuentes consultadas han ratificado a Europa Press, acompañando a Isabel Faraldo, edil que entró en María Pita tras concurrir con Marea Atlántica --de la que se desvinculó y tomó posesión de su acta como no adscrita-- estarán otros nombres como el del propio Borja San Ramón, que permanece en un segundo plano para estos comicios como número dos de la lista morada, después de haber concurrido de 3 por A Coruña en las generales. Faraldo, militante desde 2014, además de portavoz de Podemos en Coruña y concejala en el municipio más grande donde la formación morada ha tenido representación, es trabajadora administrativa del Sergas. En 2005 protagonizó una huelga de hambre para que se equiparasen las condiciones de las administrativas del Sergas a las del resto de administraciones de la Xunta. En la candidatura 'oficial', Transformar Galicia, encabeza por Pontevedra Carmen Berzosa, portavoz y candidata en Cangas en las municipales; Ximena Cheda, candidata municipal y portavoz en Lugo; y Víctor Ferreiro, con idénticos cargos en Ourense. Destacan también en la lista la ex concejala de Ourense en Común Ledicia Piñeiro, que recientemente se ha incorporado a las filas de Podemos; Fernando del Moral, concejal de Unidas Podemos en Laxe; y Julia Torregrosa, ex diputada de En Marea en el Parlamento. También figura la que fue candidata en Pontevedra, María Luisa Lores, 'Mariquiña'. COLECTIVO REXURDIR GALICIA Por su parte, el colectivo Rexurdir Galicia también ha presentado una lista, en este caso con 67 personas de más de 20 ayuntamientos de toda Galicia, según ha informado la candidatura, pese al "escaso tiempo impuesto" y las fechas escogidas. La encabeza en este caso Charo Varela, de A Pobra. Maestra de enseñanza primaria, ha formado parte del equipo de gobierno de A Pobra do Caramiñal durante los últimos ocho años como responsable de diferentes áreas, como Igualdad, Participación o Hacienda. CONSULTA INTERNA La consulta interna también someterá a los adscritos de Podemos Galicia la fórmula de concurrencia a las elecciones autonómicas que, como mínimo, será la de una coalición con Alianza Verde. Las últimas horas en el espacio de confluencia a la izquierda del PSOE se ha precipitado y, tras romperse las conversaciones tras la escisión de los cinco diputados de Podemos en el Congreso y mostrar recelos, los contactos entre los socios de las generales han experimentado pasos adelante, algo que ha sucedido de forma paralela a que Podemos Galicia activase este proceso de primarias internas. También Izquierda Unida-Esquerda Unida tiene pendiente la decisión final dentro de sus órganos de decisión y tiene previsto en las próximas horas someter a consultas los últimos contactos, al respecto de lo que fuentes consultadas reconocen "avances en la construcción de un espacio electoral más amplio que hace diez días".