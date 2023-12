El PP pide garantías de la reforma del artículo 49 de la Constitución será "quirúrgica"

Madrid, 27 dic (EFE).- El Partido Popular ha pedido al PSOE garantías de que la reforma para eliminar el término "disminuidos" del artículo 49 de la Constitución será "quirúrgica" y que los socios de Pedro Sánchez no pedirán un referéndum al respecto.

Así lo ha reclamado este miércoles en rueda de prensa la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, que ha revelado que no ha habido nuevos contactos con el PSOE tras pactar el presidente del Gobierno y el líder del PP que esta reforma constitucional, largamente reclamada por las personas con discapacidad, se aprobaría en enero.

PP y PSOE anunciaron que registrarían el texto para reformar la Carta Magna antes de que finalice el año, pero a cuatro días de que expire este plazo no hay novedades al respecto, lo que según fuentes de Génova no es obstáculo para no cumplir en los próximos días con los tiempos que ambos grupos se han marcado.

La vicesecretaria de Organización del PP ha emplazado a que la reforma tenga "todas las salvaguardas posibles" y que "el Gobierno, el PSOE, garantice que sus socios no van a aprovechar ese cambio en la Constitución para abrir ningún tipo de referéndum que afecte a ningún otro aspecto de la Constitución.".

En concreto los populares reclaman una garantía de que Sumar no va a promover un referéndum sobre esta reforma, una posibilidad contemplada en la Constitución española si lo pide un 10 % de los diputados o de los senadores. Sin Sumar, el resto de socios del Ejecutivo no alcanza los 35 escaños necesarios para requerir una consulta.

Por otra parte, el PP ha reiterado que sigue defendiendo que el Consejo General del Poder Judicial se renueve asegurando su despolitización y que de forma simultánea se reforme la ley orgánica para modificar el sistema de elección, un aspecto que no convence al PSOE y donde los populares esperan que sea decisiva la supervisión e la Comisión Europea.

"Necesitamos empezar de cero", señalan además fuentes de Génova al respecto de una negociación que ha truncado en varias ocasiones. EFE

ml/jdm