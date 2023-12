El Gobierno reserva 237,55 millones para Ucrania en el periodo 2024-2027

El Consejo de Ministros ha autorizado este miércoles la firma del Acuerdo de Contribución entre la Comisión Europea y el Reino de España relativo a la ayuda macrofinanciera plus a Ucrania, cuya contribución máxima a realizar por España durante el periodo 2024-2027 será de 237.558.508 euros. En su apoyo firme a Ucrania tras la agresión militar de Rusia, la Unión Europea adoptó un enfoque colectivo organizado mediante la creación del Instrumento de ayuda macrofinanciera plus por el Reglamento (UE) 2022/2463 del Parlamento Europeo y Consejo, de 14 de diciembre, por el que se establece un instrumento específico para proporcionar a Ucrania una Ayuda Macro financiera de la UE en 2023 mediante la concesión de préstamos en condiciones muy favorables, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2023 con un importe máximo de 18.000 millones de euros. El 16 de diciembre de 2022, los Estados miembros emitieron una Declaración sobre el apoyo financiero a Ucrania en la que expresaron su disposición a celebrar Acuerdos de Contribución con la Comisión, sujetos a los procedimientos nacionales aplicables, cuando los importes necesarios no puedan ser cubiertos, total o parcialmente, por el Presupuesto de la Unión. Y en este contexto se enmarca el Acuerdo de Contribución entre la Comisión europea y el Reino de España relativo a la ayuda macrofinanciera plus a Ucrania (derivado del artículo 7 del Reglamento UE 2022/2463 del Parlamento Europeo y del Consejo) cuya contribución máxima a realizar por España durante el periodo 2024-2027 será de 237.558.508 EUR. El Ministerio de Asuntos Exteriores certifica que el Acuerdo de Contribución se ajusta a los fines, directrices y objetivos de la Política Exterior española.