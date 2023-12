División de opiniones entre los transportistas por la legalización de los 'duotrailers'

Madrid, 27 dic (EFECOM).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha legalizado los "duotrailerses" -una composición de vehículos de transporte de mercancías hasta un máximo de 32 metros de longitud y 70 toneladas de peso- en las carreteras españolas, decisión que ha sido aplaudida por las grandes empresas del sector, pero criticada por las pequeñas y medianas.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha acogido "con satisfacción" la legalización de los 'duotrailerses', la mayor parte de los cuales pertenece a sus empresas afiliadas, que han realizado "enormes inversiones en estos camiones de grandes dimensiones, de los cuales ahora se estima que hay más de 400".

Sin embargo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) considera inadecuado que la DGT los autorice mediante una simple instrucción su circulación en las carreteras españolas en modo comercial, sin esperar a la modificación normativa que se estaba negociando con el sector.

En este sentido, ha recordado que la regulación del "duotrailer" fue incluida en la propuesta de modificación del Reglamento General de Vehículos que se estuvo tramitando en la anterior legislatura, pero el adelanto electoral impidió su aprobación.

Fenadismer ha explicado que, en los últimos años, la mayoría de los transportistas han venido asistiendo "perplejos" a la circulación por las carreteras españolas de los denominados “duotrailers”, una nueva categoría de “hipercamiones” de grandes dimensiones no amparados por la vigente normativa española sobre pesos y dimensiones, compitiendo, aunque limitadamente, con el resto de la flota de transporte autorizada que opera en el país.

Los "duotrailers" están autorizados exclusivamente en los países nórdicos en atención a sus específicas necesidades de transporte, mientras que, en España, con carácter experimental, la DGT ha venido autorizando desde 2018 la circulación de más de un centenar de ellos, básicamente a operadores logísticos y grandes flotistas, dedicándolos especialmente al transporte de mercancías para el sector de automoción, con los únicos fines de ensayo e investigación experimental.

Fenadismer ha matizado que el "duotrailer" compite con otra categoría de supercamión ya existente en España, el denominado megacamión (un conjunto de vehículos de más de 6 ejes con una longitud máxima de 25’25 metros de longitud y 60 toneladas de masa máxima), que fue legalizado a finales de 2015, precisando para su circulación con fines comerciales una autorización expedida por Tráfico, en la que se establece el itinerario a seguir.

Astic, por su parte, ha destacado que los "duotrailers" permitirán reducir en hasta un 30 % las emisiones de CO2 por trayecto para la misma cantidad de ton.km producidas por camiones “tradicionales”

También son una buena solución ante la escasez de conductores profesionales que sufre este sector en España (se necesitan unos 15.000 transportistas), dado que pueden transportar el doble de carga con uno solo.

No obstante, "ahora es imprescindible una armonización regulatoria en la UE para que las empresas no se topen con que el duotrailer, válido en España, no pueda atravesar fronteras en el resto de la UE", ha explicado el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, en un comunicado.

De acuerdo con Fenadismer, a diferencia del "duotrailer", el megacamión sí se contempla en la nueva propuesta de directiva de modificación de los pesos y dimensiones que tramita la UE, para permitir su tráfico transfronterizo una vez sea aprobada. EFECOM

