Carreño: "Ojalá veamos a Nadal luchar por otro grande; Alcaraz nos dará muchas alegrías"

Adrián R. Huber

Gijón, 27 dic (EFE).- El tenista español Pablo Carreño -bronce olímpico en los Juegos de Tokio 2020, ganador de siete títulos ATP y semifinalista del Abierto de EEUU en 2017 y 2020- ha pasado casi un año en blanco, a causa de una complicada lesión de codo, pero afronta con entereza y optimismo el 2024. Un año en el que espera optar, si todo va bien, a otra medalla en los Juegos de París.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este miércoles en Gijón, en el transcurso de un evento en el que recogió el Premio Pelayo que anualmente entrega la Peña Isma a una personalidad relacionada con el Real Sporting de Gijón, la localidad asturiana en la que nació hace 32 años, Carreño explica cuáles son sus objetivos con miras a la próxima temporada y qué piensa de sus estelares compatriotas Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Pregunta: Éste que acaba ha sido un año muy complicado para usted. ¿Qué espera de 2024?

Respuesta: Ha sido un año muy difícil, en el que prácticamente no he podido competir. He jugado tres o cuatro partidos, apenas, intentando recuperarme de la lesión. Al final no he podido; he tenido que pasar por el quirófano hace seis o siete semanas. Y nada, ahora a intentar recuperar.

Sé que el próximo año va a volver a ser complicado. Pero lo importante es poder estar al cien por cien otra vez de la lesión.

Con miras al año que viene, mi idea es empezar no antes de abril o mayo, intentar llegar a la final (de la temporada) de tierra. Y sobre todo poder llegar a los Juegos Olímpicos ya con un poquito de ritmo, de garantías de que el codo aguanta. Y de poder competir; y sentirme de nuevo tenista.

P: Ya ganó un bronce olímpico, en Tokio, pero los Juegos de París ¿vuelven a ser un objetivo primordial, para usted?

R: Sí, a ver: los Juegos Olímpicos siempre son algo especial, para cualquier deportista. Obviamente que el bronce de Tokio fue algo increíble, pero me gustaría también poder vivir unos Juegos, pero con público; porque los de allí, de Tokio, por el tema del covid-19, fueron sin público.

Y ahora serán los de París, que pillan más cerca y podrá ir más gente; que se pueda acercar o vivirlo de otra manera. Así que ojalá pueda estar ahí al cien por cien; y poder luchar, por qué no, por otra medalla olímpica.

P: Es inevitable preguntarle por Rafa Nadal y por Carlos Alcaraz. ¿Cómo ve el retorno de Nadal; y qué opciones cree que tendrá, en su regreso a las pistas?

R: Rafa (Nadal) vuelve después de un año, también, prácticamente nulo, en el que no ha podido jugar casi nada. Ojalá que lo pueda volver a hacer al cien por cien. Él va a empezar ahora en enero (en Brisbane, Australia). Y sólo puedo desearle lo mejor.

Está claro que Rafa siempre va a ser Rafa. Si las lesiones le permiten competir un poquito de seguido; y tener el ritmo que necesita, pues ojalá lo veamos competir de nuevo por un Grand Slam. Sobre todo en Roland Garros, que es el Grand Slam que mejor se le da. Ojalá pueda estar peleando por él.

P: ¿Y de Alcaraz? ¿Qué opina de 'Carlitos'?

R: Alcaraz sigue con su evolución. Es un jugador que, a pesar de estar ya el uno o el dos del mundo, es un jugador al que le queda mucho por ofrecer. Confiamos mucho en él, para que nos dé muchas alegrías, al tenis español.

Personalmente, es un jugador al que conozco desde hace mucho. He entrenado muchas veces con él. Somos muy amigos, así que le deseo lo mejor, también. Y estoy seguro de que Carlos hará una gran temporada; y de que nos dará muchas alegrías.

P: No para de recibir muchos premios aquí, en su tierra. El otro día recogió el de Mejor Deportista (de 2022) de la Asociación de la Prensa Deportiva Asturiana; este miércoles el de la Peña Isma, una de las más insignes asociaciones del Real Sporting, que reconoce méritos a reconocidas figuras del sportinguismo, como usted.

Al menos eso sí le habrá dado alguna alegría, este año, ¿no?

R: Siempre es bonito recibir premios en casa. La verdad es que este año, con lo poco que he podido competir y las pocas alegrías que me he llevado en el terreno profesional, recibir estos premios, correspondientes al año anterior, es algo que se agradece.

Te ilusionan y te animan, un poquito, con miras a la próxima temporada.

P: Usted, aparte de un gran tenista, es un declarado sportinguista. ¿Cómo ve al Sporting, esta temporada?

R: Bueno, con el Sporting seguimos ahí. Seguimos sufriendo; cada fin de semana estamos animando. Y a ver si este año que viene siguen los buenos resultados y podemos subir (a Primera). Al menos estar ahí en la lucha y que no sea como la temporada pasada, que sí que lo pasamos peor. EFE

arh/apa