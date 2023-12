PSOE-M espera medidas contra Ortega, pide dimisión de Fanjul y hace una llamada a la concordia para bajar crispación

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, espera medidas contra el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido la dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul, y ha hecho una llamada a la concordia para bajar la crispación en la política. Tras su visita a la comisaría Centro-Sur de Madrid, donde ha mostrado su apoyo a los servicios de seguridad y ha solicitado más refuerzos, la edil socialista ha deseado que en 2024 haya más colaboración institucional y menos crítica, lo que le ha llevado a hacer una llamada a "la concordia y a trabajar por la ciudad". Sobre Ortega, Maroto ha exigido medidas tras la agresión al edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño al lanzarle una botella en el Pleno. "Esperamos que este señor dimita de todos sus cargos", ha instado. También se ha sumado a la petición de Más Madrid de pedir la dimisión de Fanjul porque "no estuvo a la altura de lo que pasó". "No tomó ninguna medida, no se le expulsó a este concejal y, de hecho, se le dio la palabra para poderse justificar hasta en tres ocasiones", ha alegado la portavoz del PSOE municipal. La socialista se ha querido despedir de un año "complicado" porque tras las elecciones municipales, autonómicas y generales "el nivel de crispación" se ha disparado hasta llegar a lo sucedido en el Pleno de Cibeles el pasado viernes, que no representa "la política útil". Por eso ha pedido a todos los políticos trabajar en 2024 en la colaboración. "En lugar de la crítica y el insulto pasemos al trabajo útil porque los madrileños se merecen que la política esté a la altura de los problemas que tiene esta ciudad. Dejemos el enfrentamiento, esas agresiones por parte de Ortega Smith a un compañero, como lo es un concejal de Más Madrid, y que se tomen medidas", ha demandado. Su objetivo es que los madrileños "vuelvan a confiar en la política". También ha deseado encontrar ámbitos de colaboración" con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.