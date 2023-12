Los socialistas exigen a Rueda que expulse del PP al concejal de Cangas (Pontevedra)

Cangas (Pontevedra), 26 dic (EFE).- Los socialistas de Pontevedra han exigido al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, que expulse del Partido Popular al concejal de Cangas (Pontevedra), José Luis Gestido, tras el enfrentamiento con la teniente de alcalde y edil del PSOE, Iria Malvido, en el pleno del pasado viernes.

La presidenta de los socialistas gallegos, Carmela Silva, ha asegurado este martes a los periodistas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cangas que "no puede pasar una hora más sin que el señor Rueda hable alto y claro" sobre el episodio que se vivió en ese municipio gallego y que ha calificado de "agresión".

Silva ha denunciado "a todas aquellas personas que no están cuestionando claramente lo que ocurrió en el pleno de Cangas" y ha considerado que "hubo una clarísima agresión" por parte del concejal popular.

"En el vídeo se ve al concejal Gestido faltándole al respeto a la alcaldesa gravemente", ha indicado la presidenta de los socialistas gallegos, quien ha afirmado que el edil popular "chillaba, de una forma muy agresiva" en un pleno "orquestado por el PP para que fuera bronco" y que, según su versión, "finalizó con una agresión clara a una concejala, a una mujer, a una teniente de alcalde, representante de la ciudadanía".

El secretario general del PSdeG en Pontevedra, David Regades, ha opinado también que Rueda debe cesar "de manera urgente" al concejal del PP y le ha pedido que no sea "cómplice, como está siendo, de actitudes" como las que se han visto en Cangas.

La teniente de alcalde y concejal socialista Iria Malvido, que ha agradecido tener el "apoyo" del PSOE tanto en "privado como en público", ha denunciado que lo que pasó en el pleno "no sucedió de repente" porque los populares están siendo "personas agresivas" y le están "difamando" desde la precampaña de las elecciones locales de mayo.

"Lo del viernes fue el culmen de situaciones que se vienen produciendo. En los plenos, lo que vienen haciendo es reírse, insultarnos, hacer gestos reprobables desde la otra bancada y, como la video acta no lo graba, decidí grabarlo con el móvil. Fue cuando no contuvo la ira el señor Gestido, se levanta de su asiento y lanza las manos abalanzándose contra mi persona. Si no es por mi compañera Sagrario y porque lo estoy grabando, creo que hoy estaríamos hablando de otro tipo de situación", ha asegurado.

Ha relatado "comentarios tan machistas, despectivos y absolutamente misóginos" como decirle "'tranquiliña, qué te pasa, tienes que estar un poco más relajada, con diminutivos en femenino, lo que demuestra una falta total de ganas de dialogar y debatir sobre nada".

Sobre esto, Carmela Silva ha indicado que "las mujeres" están "acostumbradas" a recibir una "enorme falta de respeto".

"Este año, la campaña del Partido Popular iba contra los micromachismos. Llamarle a alguien con diminutivos femeninos que intentan colocarte en una situación de discriminación, de subordinación, es mucho más que un micromachismo. Estamos hartas de la falta de respeto", ha dicho.

La presidenta de los socialistas gallegos ha asegurado que el hecho de que "el agresor haga declaraciones haciéndose la víctima es el colmo" y ha responsabilizado al PP en Cangas y a los populares y Vox en "toda España" de estar "generando un ambiente político irrespirable que puede llegar a la calle", algo que ha pedido "evitar".

El PP de Cangas (Pontevedra) salió en defensa de su concejal José Luis Gestido y negó cualquier tipo de agresión cuando este se dirigió hacia el escaño de Iria Malvido, levantándole la mano en el pleno, por lo que denunció "difamación". EFE

