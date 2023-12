Fiscalía de Barcelona alerta de la dificultad de la prueba en los delitos con IA

La fiscal delegada de la especialidad contra la Violencia sobre la Mujer de Barcelona, Maria Jesús Méndez, ha alertado de la dificultad y el peligro de la prueba en los delitos con Inteligencia Artificial (IA). Lo ha explicado durante la presentación de la Memoria de Fiscalía de Barcelona 2022, en las que ha manifestado: "¿Cómo demuestras que es verdad o es mentira esta imagen? Necesitaremos informes de especialistas". Además, ha recordado el caso de un menor detenido en octubre de este año por la Policía Nacional en Súria (Barcelona) por presuntamente captar imágenes reales de menores desde su ventana y convertirlas en contenidos sexuales mediante IA. Sobre los delitos de 'pornovenganza', ha destacado que "hay mucho gallito, mucha amenaza, coacción y acoso", aunque --según ella-- no llegan ni al 10% de los casos anuales, y ha resaltado el incremento del contenido sexual. NUEVAS TECNOLOGÍAS Además, Méndez ha subrayado que las nuevas tecnologías pueden contribuir en el delito de acoso, pero "ayudan mucho porque también son la condena de muchos" de los acosadores ya que, a veces, graban los delitos. Fuentes jurídicas han explicado a los medios que hay dos denuncias de violencia de género con IA en curso en la Fiscalía de Menores, y que han abierto diligencias preliminares, aunque "todavía no se ha presentado denuncia por parte de Fiscalía". La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Barcelona también ha explicado que los delitos "van en aumento, igual que la delincuencia en general, desgraciadamente", y ha asegurado que durante la pandemia pareció que había menos delitos, pero en realidad era una ocultación, ya que muchas personas convivían con el agresor y denunciaron más tarde, en sus palabras. "DEL AMOR AL ODIO HAY UN PASO" Méndez ha destacado la "mayor sensibilidad de la sociedad" y el incremento de la colaboración ciudadana respecto a las violencias de género, y ha animado a denunciar y a seguir luchando para que la prevención sea mejor que la reparación. "Todos sabemos que del amor al odio hay un paso. La gente pone denuncias, pero luego algunas personas no quieren declarar o retiran la denuncia, así que si no contamos con testigos, es difícil que el caso siga adelante", ha lamentado. Ha detallado que los delitos que más tratan son los malos tratos, los quebrantamientos de condena y de medida, y que durante el 2022 se incoaron unas 3.439 diligencias urgentes; 5.321 diligencias previas; 1.231 procedimientos abreviados; 47 sumarios y 10 jurados.